Anche la nuova destra Usa scopre il fascino di Gramsci

GRAMSCI, IL PIÙ AMATO DAGLI AMERICANI (DI DESTRA)

Christopher Rufo è forse il più potente attivista conservatore degli Stati Uniti. L'anno scorso ha guidato la campagna che ha spinto l'Università di Harvard a sostituire Claudine Gay come presidente.

Le sue crociate contro la teoria razziale critica e la DEI nell'istruzione superiore hanno plasmato le politiche aggressive del presidente Trump nei confronti di università d'élite come Harvard, che l'amministrazione ha preso di mira questa settimana congelando finanziamenti per 2,26 miliardi di dollari.

Nell'ultimo anno Rufo ha lavorato a un libro intitolato “How the Regime Rules”, che descrive come un “manifesto per la Nuova Destra”. Al centro c'è un'ispirazione sorprendente: il pensatore comunista italiano Antonio Gramsci, da sempre spauracchio dei conservatori americani.

“Gramsci, in un certo senso, fornisce il diagramma di come funziona la politica e la relazione tra tutte le varie parti che la compongono: intellettuali, istituzioni, leggi, cultura, folklore”, ha detto Rufo, senior fellow del Manhattan Institute.

Gramsci morì nel 1937, ma può essere considerato il padrino delle odierne guerre culturali. Oppositore convinto del dittatore fascista italiano Benito Mussolini, trascorse la maggior parte del suo ultimo decennio in carcere, dove sviluppò un nuovo modo molto influente di pensare la politica, mettendo la cultura, piuttosto che l'economia, al centro della lotta di classe. […]

Gramsci si interrogò sul perché gran parte della classe operaia italiana sostenesse il partito fascista di Mussolini, esattamente all'opposto di quanto previsto dalla teoria economica marxista. Trovò la risposta in quella che chiamò “egemonia culturale”, una forma di potere che convinceva la gente comune ad abbracciare idee e politiche che altrimenti non avrebbe sostenuto. […]





In particolare, Gramsci ha sottolineato l'importanza delle università nella formazione della cultura. Questo lo rende un modello per i conservatori americani nella loro “lotta contro la teoria critica della razza, contro l'ideologia trans, contro le istituzioni di istruzione superiore, contro la DEI”, ritiene Rufo.

La lotta della destra contro quella che considera un'egemonia culturale di sinistra è diventata sempre più centrale nella politica educativa del presidente Trump. […] Linda McMahon sta sventrando il Dipartimento dell'Istruzione, licenziando metà dei dipendenti e ordinandone la chiusura. Le università hanno cancellato le iniziative DEI dai loro siti web, per paura di vedersi soffocare i finanziamenti governativi.

La Columbia University, epicentro delle proteste pro-palestinesi, si è vista negare 400 milioni di dollari di fondi federali e ha accettato di mettere il suo dipartimento di Studi mediorientali sotto amministrazione accademica. Circa 60 altre scuole stanno affrontando minacce simili.

L'agenda della Casa Bianca non si limita alle università. Ha anche chiesto al Congresso di revocare i finanziamenti alla Corporation for Public Broadcasting, che finanzia la PBS e la NPR, organi di informazione considerati troppo liberali dall'amministrazione. Allo stesso modo, Gramsci attaccò i giornalisti italiani del suo tempo come portavoce dei poteri forti, che nel suo caso significavano Mussolini e la Chiesa cattolica.

Ci sono chiare analogie tra il mondo politico di Gramsci e il nostro. Quando Gramsci scriveva negli anni '20 e '30, enormi cambiamenti tecnologici, politici e culturali stavano destabilizzando i governi di tutto il mondo, lasciando l'equilibrio del potere globale in movimento. “Il vecchio mondo sta morendo e il nuovo mondo lotta per nascere”, scriveva Gramsci a proposito del suo periodo, che chiamava ‘interregno’.





Oggi, il mondo che lotta per nascere sembra un'immagine speculare di quello che Gramsci aveva in mente. “Poche figure sembrano meno adatte all'appropriazione da parte della destra di Antonio Gramsci”, ha scritto un gruppo di studiosi in ”World of the Right: Radical Conservatism and Global Order”, un libro pubblicato l'anno scorso dalla Cambridge University Press. Eppure personaggi di destra come l'italiana Giorgia Meloni, la francese Marine Le Pen e il brasiliano Jair Bolsonaro hanno citato la sua influenza.

Javier Milei, il presidente di destra e libertario dell'Argentina, ha dichiarato a Tucker Carlson in un'intervista del 2023 di dover “condurre una guerra culturale ogni singolo giorno” perché i suoi avversari di sinistra “non hanno problemi a entrare nello Stato e a utilizzare le tecniche di Gramsci: sedurre gli artisti, sedurre la cultura, sedurre i media o intromettersi nei contenuti educativi”.

Negli Stati Uniti, l'influenza del pensatore italiano è cresciuta più lentamente. Il nome di Gramsci compare negli scritti dei pensatori conservatori Paul Gottfried, Thomas Fleming e Sam Francis, che hanno influenzato le candidature di Pat Buchanan alle presidenziali degli anni '90. Uno dei maggiori sostenitori di Gramsci nell'era pre-Trump era Andrew Breitbart, il fondatore di Breitbart News, che citava il suo assioma secondo cui “la politica è a valle della cultura”. Più recentemente, scrittori di estrema destra come Curtis Yarvin, che ha influenzato il vicepresidente JD Vance, hanno parlato di come conquistare il potere attraverso una guerra culturale. […]

Per Rufo, che a marzo ha vinto il Premio Bradley per i suoi scritti e per l'influenza esercitata sulle idee conservatrici, questa strategia ha già prodotto una manciata di successi e ha intenzione di continuare. “Penso che il lavoro che ho svolto negli ultimi cinque anni rivendichi l'approccio generale e sia diventato l'approccio dominante della destra politica e della stessa amministrazione Trump”, ha detto.

“La destra ha bisogno di un Gramsci”, ha aggiunto Rufo, ‘e la mia ambizione è di servire in una veste simile, un architetto della nuova politica di destra’.

