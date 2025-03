Relazione dei servizi: contatti tra suprematisti bianchi e jihadisti

"Nel 2024, si è confermato il trend di progressivo innalzamento del rischio derivante dall'estrema destra suprematista e 'accelerazionista' internazionale, che spesso si declina in rete attraverso la diffusione di incitazioni alla violenza nichilista, indiscriminata e d'impronta politica e razziale. In aumento sono risultati, infatti, i casi di radicalizzazione di soggetti giovani - anche minorenni - e di piccoli gruppi che sono in costante contatto con utenti di altre nazionalità tramite piattaforme digitali di messaggistica istantanea".

E' quanto si legge nella relazione annuale dell'intelligence al Parlamento, presentata oggi nella sede dei servizi a piazza Dante. "Recenti operazioni di polizia - scrivo i servizi - hanno fatto emergere come la minaccia stia progressivamente transitando dalla dimensione online a quella offline, evidenziando inoltre diversi casi di contaminazione tra questa forma di estremismo violento e altre matrici terroristiche.

Anche in Italia, infatti, come in altri Paesi europei - si segnala - sono stati rilevati punti di contatto tra la sfera della destra suprematista e 'accelerazionista' e quella jihadista. La giovane età degli individui coinvolti, una marcata fascinazione per la violenza, scarsa o assente preparazione religiosa e la presenza, in diversi casi, di problemi relazionali e vulnerabilità psicologiche, delineano una fisionomia della minaccia in continua evoluzione"