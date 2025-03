Francesco Mancinelli ricorda Massimo Morsello

di

(Da Generazione '78 pag. 259-263)

... Avevo circa 16 anni quando lo intravidi nel 1979 per la prima volta in un corteo a Latina; mi venne indicato dai Camerati più anziani in mezzo ai ragazzi della sezione Prati, venuti con un pullman da Roma per l’occasione. D’altra parte per me, che iniziavo allora a prendere la chitarra in mano e far girare in maniera male abbozzata e scomposta gli accordi di “”, “” e “”,era importante aver anche solo visualizzato per un attimo quello che sarebbe diventato uno dei maggiori riferimenti