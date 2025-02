E' morto Paolo Colosimo, un avvocato combattivo

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Roma e tutti i soci salutano con affetto l’Avv. Paolo Colosimo, uomo schietto, tenace e combattivo nella vita come nella professione.

I funerali si terranno sabato 8 febbraio ore 12 presso la Chiesa di Santa Chiara in piazza dei Giuochi Delfici. La camera ardente sarà sabato dalle 9 alle 11 presso l’Ospedale Gemelli.

La Camera Penale rende così omaggio a Paolo Colosimo, militante storico negli anni '70 del Fuan a Roma, nonostante (o forse proprio perché) era stato escluso dalla professione in seguito alle sue disavventure giudiziarie. A confermare il modo combattivo in cui aveva interpretato il suo ruolo di difensore - e aveva clienti di prestigio: daall'immobiliarista- la pervicacia con cui era stato escluso dalle misure alternative alla detenzione quando la sua condanna era diventata definitiva per il filone più politico della maxinchiesta Fastweb-Telecom.Aveva chiesto di affrontare un periodo di affidamento in prova lavorando per un’associazione dove già da tempo Colosimo faceva il volontario.Sperava di dover scontare la pena residua, 2 anni e 6 mesi, fuori dal carcere. E invece il tribunale ha bocciato la richiesta di affidamento in prova e l’ordine di carcerazione è scattato immediatamente. Per questo motivo l’avvocato si è costituito il 2 marzo 2023.