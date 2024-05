Un operaio forzanovista è l'eroe del sabotaggio agli autovelox

Estratto dell’articolo di Enrico Ferro per “la Repubblica”

ENRICO MANTOAN FLEXIMAN 1

[…] È un camerata di Forza Nuova l’uomo che per mesi ha segato gli autovelox come fossero alberelli in mezzo a un bosco. Si chiama Enrico Mantoan, ha 41 anni, e in passato ha ricoperto la carica di segretario provinciale [di Forza Nuova], il partito di Roberto Fiore. I carabinieri di Adria gli attribuiscono 5 dei 15 colpi complessivi.

L’indagine non è conclusa, potrebbero esserci altre persone coinvolte. Intanto però vale la pena fare un focus su quest’uomo e sulla sua personale battaglia contro il sistema. «Che sia un 2024 esplosivo», augurava il primo gennaio scorso dalla sua pagina social, dopo aver abbattuto già 4 impianti, come ricostruito nel fascicolo d’indagine. E anche: «Se sono rose fioriranno, se son velox... taglieranno».

FLEXIMAN





Ex segretario provinciale di Forza Nuova a Rovigo, anima di Soccorso nazionale, associazione nata da una costola del movimento neonazista, Novax e antisistema, ma anche ex vigile del fuoco.

Enrico Mantoan, oggi, non ha nemmeno una residenza. Ce l’aveva a Este (Padova) ma quando in seguito alle verifiche della polizia municipale si sono accorti che non c’era mai, è stato cancellato dall’Anagrafe. Adesso è a tutti gli effetti un senza fissa dimora. Viveva in un B&B ad Ariano Polesine, paese che probabilmente aveva scelto perché innamorato del nome “Ariano”, come del resto testimonia con più di qualche foto nei profili social.

I carabinieri sono arrivati a lui grazie all’attività tecnica: il rilevamento delle targhe con le telecamere di videosorveglianza e i dati delle celle della telefonia mobile. È bastato incrociare questa matassa di dati per arrivare a una targa che si combinava sempre con il codice Imei di uno smartphone. Il nome di Enrico Mantoan è comparso con il sistema “alert alloggiati”, che raccoglie le generalità di tutti coloro che si appoggiano a strutture ricettive.

ENRICO MANTOAN FLEXIMAN 4

Così qualche giorno fa si sono presentati in questo B&B della campagna rodigina e hanno bussato alla sua porta a metà mattina. Non all’alba, perché Mantoan di notte è spesso in giro per lavoro. È un operaio manutentore per una ditta emiliana che realizza impianti a gas. Con la scusa quidni per girare di notte e, soprattutto, per portare con sé attrezzi di ogni tipo. La sua stanza è stata perquisita ed è stato sequestrato materiale che gli investigatori definiscono “interessante”.

Nei suoi confronti sono stati ipotizzati i reati di danneggiamento aggravato a beni esposti alla pubblica fede e interruzione di pubblico servizio. Secondo i carabinieri è quindi l’autore di 5 colpi, tutti in provincia di Rovigo: Bosaro il 19 maggio 2023 e il 19 luglio 2023, Corbola e Taglio di Po la notte della vigilia di Natale e infine Rosolina il 3 gennaio 2024. In quest’ultimo colpo è stato anche ripreso dalle telecamere di videosorveglianza: si riconoscono chiaramente stazza e tratti somatici. E poi si vede una macchina scura, la sua. […]





FONTE: DAGOSPIA