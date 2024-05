Pavia, aggressione fascista per due dirigenti di Sinistra italiana

Sinistra italiana denuncia una “aggressione fascista” avvenuta ieri pomeriggio a Pavia nei confronti di suoi due esponenti. In una nota il partito denuncia che alle 17 vicino a piazza Cavagneria, nel centro storico di Pavia, "il segretario provinciale di Sinistra Italiana Pavia, Luca Testoni, e Lorenzo Colombo, segretario a Varese, sono stati aggrediti da due passanti, il primo dei quali, rifiutando un volantino elettorale, si è autodefinito fascista e 'figlio di Mussolini'. Il secondo, con un pugno al volto, ha poi colpito Colombo, facendogli saltare gli occhiali che indossava".

Luca Testoni, 27 anni, è candidato alle prossime elezioni comunali di inizio a giugno a Pavia e stava facendo campagna elettorale. A Pavia era previsto poco dopo anche un incontro con il candidato al Parlamento europeo Giovanni Mori.

I due, sulla cinquantina, se ne sono andati seguiti da Colombo che "in modo pacifico" ha chiesto le loro generalità per denunciarli. "Alla richiesta, uno dei due ha nuovamente colpito al volto prima Colombo e poi Testoni, mentre quest'ultimo era al telefono per far intervenire le forze dell'ordine - spiegano da Si -. I due fascisti si sono poi dileguati verso piazza Duomo".

I due militanti di Sinistra Italiana sono stati portati al pronto soccorso del San Matteo di Pavia con ferite guaribili in alcuni giorni di prognosi. I due aggressori sono stati fotografati e le immagini affidate ai carabinieri che sono arrivati sul posto.