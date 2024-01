Saluto romano, la Digos tira avanti: altri 14 denunciati per Acca Larentia 2024

Identificati e denunciati dalla polizia altre quattordici persone per il saluto romano in occasione della commemorazione di Acca Larenzia. Sono stati segnalati alla autorità giudiziaria dalla Digos di Roma al termine di indagini attraverso l'analisi delle immagini realizzate dalla scientifica. Sono stati identificati grazie alla collaborazione con le Digos di altre città (tra cui Avellino e Napoli) che hanno riconosciuto attivisti di Casapound che, per l'occasione avevano raggiunto la capitale.

Evidentemente in Questura non condividono l'interpretazione entusiastica delle "tartarughe frecciate" della recentissima sentenza della Corte costituzionale sul saluto romano. A questo punto quello che è certo che in caso di saluto romano a manifestazioni pubbliche sarà applicato l'articolo 5 della legge Scelba e non la legge Mancino.

Diventano così 24 gli indagati per il presente 2024 ai "martiri di Acca Larentia".