Rossobruno? No, grazie. Marco Rizzo correrà alle Europee senza Alemanno

«Democrazia sovrana e popolare mira ad unire in un’unica battaglia ceto medio e classi lavoratrici per andare oltre destra e sinistra che non si distinguono più. Noi ci battiamo per un sovranismo socialista».

Marco Rizzo, comunista doc, già tra i fondatori di Rifondazione, lancia la sua nuova creatura politica verso le Europee partendo dal congresso con 2500 delegati sabato all’Hotel Ergife a Roma.

Ci sarà anche Gianni Alemanno (storico esponente di Msi e An), ma a dispetto di chi pensava che fosse nato un rapporto inedito tra due figure di origini opposte, non è un co-protagonista del progetto politico. Il partito «rossobruno» era una suggestione, insomma.

«Ma sì— spiega Rizzo — con Alemanno abbiamo fatto solo una iniziativa comune. Se lui è contro la guerra in Ucraina e contro il genocidio a Gaza, io che la penso come lui cosa devo dire? Andrei d’accordo anche con Elly Schlein se invece di parlare della legge Zan si occupasse della pace». Democrazia sovrana e popolare guarda con interesse alla Germania dove Sahra Wagenknecht ha sciolto la Linke (partito di sinistra) (...)

Rizzo ricorda l’elezione in Slovacchia di Robert Fico come premier e spiega: «In Europa sta cambiando il vento».





