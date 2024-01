La saga dello sceriffo. La vittima insiste: pistola in mano al deputato

“LA PISTOLA ERA NELLE MANI DI POZZOLO E IO NON L’HO MAI TOCCATA”

- PARLA LUCA CAMPANA, IL 31ENNE FERITO DA UN PROIETTILE PARTITO DALL’ARMA DEL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, EMANUELE POZZOLO, LA NOTTE DI CAPODANNO: “

IL REVOLVER NON E’ MAI CADUTO A TERRA

. ERAVAMO A UN METRO DI DISTANZA. HO SENTITO IL BOTTO E UN FASTIDIO ALLA GAMBA. MI SONO ABBASSATO I PANTALONI PER CAPIRE COSA MI FACESSE MALE.

QUANDO HO VISTO IL FORO E IL SANGUE SULLA COSCIA, SONO SVENUTO. IL PROIETTILE ERA ARRIVATO QUASI SOTTO AL GLUTEO

” - CON I VERTICI DI FDI E I COLLEGHI, POZZOLO AVREBBE MANTENUTO LA SUA LINEA DI INNOCENZA: “NON SONO STATO IO A SPARARE”

1 - LUCA CAMPANA "MI HA SPARATO DA UN METRO HO DECISO DI DENUNCIARLO"

Il volto provato di Luca Campana ora è più sollevato. Ha preso una decisione su cui è evidente che in questi quattro giorni ha riflettuto a lungo. […] l'elettricista trentunenne rimasto ferito la notte di Capodanno da un colpo esploso dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italia, Luca Pozzolo, solo da un paio d'ore è rientrato dalla procura. […]

Come mai ha deciso solo ora di denunciare?

«Non me la sentivo, mi sono dato il tempo di pensarci. Ero appena uscito da un intervento, non stavo bene. Quando ho saputo che lui è un politico, un onorevole, ho voluto riflettere: io sono un semplice operaio. ..».

[…] Cosa l'ha spinta a farsi avanti?

«Le versioni tutte sbagliate di quella sera che sono circolate mi hanno fatto arrabbiare. Non ho mai toccato quella pistola. Anche se è stato un incidente, chi ha sbagliato deve prendersi le sue responsabilità»

Ma è vero che il revolver è caduto a terra?

«Non è mai caduto»

Era nelle mani di Pozzolo?

«Sì».

Che cosa stava facendo?

«Non posso dirlo, non è corretto nei confronti di chi fa le indagini».

Eravate in piedi o seduti?

«Eravamo in piedi, a un metro di distanza. Io stavo parlando con alcune persone».

Conosceva Pozzolo?

«Mai visto fino a quella sera: non sapevo chi fosse. […] sono stati i carabinieri a dirmi che è un deputato».

Ha capito da subito che cosa fosse successo?

«Ho sentito il botto, lo hanno sentito tutti. Ho percepito un fastidio alla gamba, come un forte bruciore. Ho pensato a un proiettile di quelli che si sparano nel paintball (proiettili riempiti di vernice, ndr)».

In quel momento si è ritrovato a terra?

«No, sono andato nella stanza della dispensa per abbassarmi i pantaloni e capire che cosa mi facesse male. Il dolore all'inizio era sopportabile. Quando ho visto il foro e il sangue sulla coscia, sono svenuto».

La sua compagna e i vostri due figli hanno assistito alla scena?

«Per fortuna no. […] Erano nella sala accanto, con gli altri bambini, […]». […]

Quando ha perso i sensi, che cosa è successo?

«La mia compagna mi ha raccontato lo spavento, si è preoccupata anche che i bimbi non mi vedessero così. […]». […]

Cosa è successo in ospedale?

«L'intervento di microchirurgia è durato poco, una decina di minuti. […] Il proiettile nella coscia sinistra era arrivato quasi sotto al gluteo». […]

2 - MA IL DEPUTATO INSISTE: "NON SONO STATO IO"

GLI AMICI: "EMANUELE MORALMENTE DISTRUTTO"

[…] Emanuele Pozzolo, 38 anni, parlamentare di FdI tradito dalla sua passione per le armi, con quel colpo calibro 22 partito chissà come dalla sua pistola al veglione di Capodanno con il compagno di partito Andrea Delmastro e finito nella gamba dell'elettricista di Candelo, genero del capo della scorta assegnata al sottosegretario. […] sceglie La Stampa per affidare alla cronaca la sua prima dichiarazione ufficiale: «Non intendiamo formulare dichiarazioni nel rispetto della procura e delle forze dell'ordine stanno svolgendo – dice l'avvocato Corsaro -. Allo stato si vuole solo chiarire che in nessun modo l'onorevole Pozzolo ha indicato la persona offesa come colui che ha preso l'arma, persona offesa alla qualche va comunque il pensiero di pronta guarigione e di ristabilirsi al più presto».

EMANUELE POZZOLO E ANDREA DELMASTRO





[…] La breve dichiarazione del suo legale serve a cancellare con un colpo di spugna quanto riportato l'altro giorno da alcuni quotidiani, che hanno attribuito a Pozzolo l'affermazione secondo cui sarebbe stato Luca Campana a raccogliere l'arma caduta a terra e ferirsi da solo. […] Pozzolo […] Con i vertici nazionali del partito, e con i colleghi seduti al suo fianco alla Camera, avrebbe mantenuto la sua linea di innocenza, confermando «di non essere stato lui a sparare quella notte». […]













