Grazie alla testa dura di Mazzanti riaperte le indagini sulla Uno Bianca

La procura di Bologna ha aperto un nuovo fascicolo di indagine a 'modello 45'- senza indagati iscritti né ipotesi di reato - sulla Banda della Uno Bianca capeggiata dai tre fratelli Savi - Alberto, Roberto e Fabio, tutti in carcere, due dei quali poliziotti- che tra il 1987 e il 1994 fece ventiquattro morti e oltre cento feriti.

"Valuteremo", dichiara all’AGI il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato, confermando l’apertura del fascicolo. La novità, per chiarire le ombre rimaste su una lunga serie di crimini efferati - si è da pochi giorni celebrato il 30° anniversario della strage dei tre carabinieri al Pilastro - arriva a seguito di nuovi elementi, tra cui l’informativa dei carabinieri che hanno acquisito l’audio di oltre 15 minuti della telefonata intercettata del padre di Simonetta Bersani - la testimone che accusò i Santagata per la strage del Pilastro (che nel 1991 costò la vita ai giovani carabinieri Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini) - e il nuovo esposto presentato dal giornalista ed ex consigliere comunale Massimiliano Mazzanti, basato su documenti che testimonierebbero come già nel 1991 si sarebbe potuto scoprire il legame tra i fratelli Savi e l’eccidio del Pilastro, grazie alle indagini della Criminalpol sulle armi utilizzate dai killer.