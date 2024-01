Il deputato Pozzolo ammette: il colpo è partito mentre mostravo la pistola

2 gennaio

CHI HA SPARATO ALLA FESTA DI CAPODANNO CON DELMASTRO A ROSAZZA? IL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, EMANUELE POZZOLO, PRIMA DICE "NON SONO STATO IO". POI, DOPO QUALCHE ORA, CAMBIA VERSIONE: “HO TIRATO FUORI L’ARMA PER FARLA VEDERE A QUEL RAGAZZO ED È PARTITO UN COLPO” – POZZOLO ERA ARRIVATO DOPO MEZZANOTTE, PER FARE GLI AUGURI A DELMASTRO, E SI ERA PORTATO CON SÉ IL MINI-REVOLVER (PERCHÉ?) – IL VECCHIO POST DI POZZOLO DOPO LA STRAGE IN OREGON, NEL 2015: “NON HO MAI VISTO UNA PISTOLA SPARARE DA SOLA”. LA PRIMA POTREBBE ESSERE LA SUA NORTH AMERICAN ARMS CALIBRO 22...

1. “L’ARMA È MIA, MA NON HO FATTO FUOCO”: I FDI SI SPARANO FRA LORO Estratto dell’articolo di Alessandro Mantovani per “il Fatto quotidiano” ANDREA DELMASTRO - EMANUELE POZZOLO Ci sono molte domande senza risposte. Che ci fa un parlamentare con la pistola alla festa di Capodanno? Come è partito un colpo all’improvviso? E perché dice “non sono stato io a sparare” senza spiegarci chi ha sparato con la sua pistola? Poteva essere una tragedia, è andata bene. Un uomo di 31 anni, il genero di un agente penitenziario della scorta della sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro di Fratelli d’italia, è rimasto ferito di striscio alla gamba sinistra da un colpo d’arma da fuoco. Dieci giorni di prognosi, niente di grave. Bastava qualche centimetro perché il proiettile colpisse l’arteria femorale. La pistola da cui è partito il colpo è un revolver miniaturizzato North American Arms calibro 22, una delle armi più piccole in circolazione, regolarmente detenuta per difesa personale da Emanuele Pozzolo, deputato 38enne vercellese di Fratelli d’italia, già segretario locale di Azione Giovani, molto legato a Delmastro che è anche lui del Vercellese. E infatti erano entrambi alla festa di Capodanno organizzata nella sede della Pro Loco di Rosazza, un paese della provincia di Biella dove è sindaca la sorella del sottosegretario, Francesca Delmastro. IL MINI REVOLVER NORTH AMERICAN ARMS LR22 DI EMANUELE POZZOLO Era Quasi L’una di notte, Pozzolo aveva festeggiato la mezzanotte in un’abitazione vicina e dopo il brindisi era andato alla festa. Qui non si capisce bene cosa sia accaduto, la Procura di Biella ha vietato ai carabinieri di parlare e i presenti sono abbottonati. Da quel poco che trapela il colpo potrebbe essere partito quando Pozzolo ha tirato fuori l’arma per farla vedere a qualcuno, forse nell’atto stesso in cui la estraeva dalla giacca. Secondo alcune fonti, in una festa con diversi agenti di polizia penitenziaria, sarebbero state mostrate anche altre pistole. Ad ogni modo è partito il colpo che ha ferito il 31enne, marito della figlia di uno dei poliziotti della scorta di Delmastro. Non è chiaro cosa abbia voluto dire Pozzolo, che con il Fatto ha preferito non parlare: “Confermo che il colpo di pistola, da me detenuta regolarmente, che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare”, si legge in una nota. ANDREA DELMASTRO - EMANUELE POZZOLO Chi ha sparato, allora? Viene anche un po’ da ridere nel pensare che il parlamentare di FDI è un deciso sostenitore delle leggi statunitensi sulle armi. Così infatti Pozzolo commentava su Twitter una strage negli Usa nel 2015: “Per Obama è sempre colpa delle armi, eppure io non ho mai visto una pistola sparare da sola”. La prima potrebbe essere la sua. Il sottosegretario Delmastro, molto colpito dall’accaduto e forse anche per i risvolti sull’immagine di chi ci governa, non ha visto nulla: “Mi trovavo fuori nel piazzale quando è avvenuto il fatto. Stavo ritirando alcune borse con generi alimentari che ci eravamo divisi. Quando sono tornato mi hanno raccontato.mi sono sincerato che fossero stati chiamati i soccorsi, la mia scorta mi ha consigliato di andare, ma non correvo alcun pericolo e sono rimasto”. EMANUELE POZZOLO - ANDREA DELMASTRO - ILLUSTRAZIONE DEL FATTO QUOTIDIANO Nella prima annotazione i carabinieri hanno attribuito l’incidente all’“incauto maneggio” dell’arma, non è chiaro quale sia l’ipotesi di reato formulata dalla Procurai. Pozzolo è stato ascoltato a lungo dai carabineri, “dall’una alle 9 del mattino”, ha detto a chi ci ha parlato, “non mi lasciavano da solo neanche per pisciare”, ha precisato con eleganza. È stato sottoposto allo stub, la ricerca dei residui di sparo sulla mano. Ha invece opposto l’immunità parlamentare, che lo protegge da perquisizioni personali, quando gli hanno chiesto di consegnare i vestiti allo stesso scopo. 2. IL DEPUTATO FDI CON LA PISTOLA ALLA FESTA DEL SOTTOSEGRETARIO UN FERITO. “ORA DIMISSIONI” Estratto dell’articolo di Luca Monaco per “la Repubblica” GIOVANNI DONZELLI - GIORGIA MELONI - EMANUELE POZZOLO […] Una trentina di invitati, tra i quali molti esponenti di Fratelli d’Italia: il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e sua sorella Francesca, la sindaca del paesino. Hanno già affondato le forchette nelle portate del menu a 35 euro: lasagne verdi, pollo al curry con riso basmati. Avanti così fino al brindisi di mezzanotte. Partono i tappi delle bottiglie di Alta Langa e poco dopo almeno un colpo di pistola. Il proiettile esploso con una North american arms, una mini-pistola da borsetta calibro 22, del costo di circa 500 euro, colpisce il genero di un agente della scorta di Delmastro, 31 anni. ANDREA DELMASTRO - EMANUELE POZZOLO L’uomo rimane ferito lievemente a una gamba. L’arma dalla quale è partito il colpo è di proprietà del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, residente a Campiglia Cervo, un altro comune del Biellese. Pozzolo non ha partecipato dall’inizio. È arrivato dopo la mezzanotte per fare gli auguri a Delmastro e agli altri invitati al cenone allestito nella sala presa della Proloco. […] «Ho tirato fuori l’arma per farla vedere a quel ragazzo ed è partito un colpo », dice Pozzolo agli investigatori. Una versione diversa da quella resa ieri con un comunicato: «Confermo che il colpo è partito accidentalmente da una pistola da me regolarmente detenuta — ammette — ma non sono stato io a sparare». FRANCESCA E ANDREA DELMASTRO […] Il fatto che Pozzolo abbia fornito due versioni differenti a distanza di poche ore non cambia di molto l’ipotesi di reato. La più tenue nella quale potrebbe incappare Pozzolo è proprio quella di omesso controllo. A prescindere dalle modalità con le quali è partito il colpo. Perché il trentottenne originario di Vercelli, esponente della nuova leva di Fdi e alla sua prima esperienza in parlamento, essendo il titolare dell’arma (con porto di pistola per difesa personale) aveva il dovere di custodirla nel migliore dei modi. EMANUELE POZZOLO […]. Le opposizioni non stanno silenti: in molti chiedono le dimissioni di Pozzolo, una lunga militanza in Azione giovani, un passato da consigliere comunale con la Lega, prima del ritorno in Fdi nel 2012. «Non potevamo immaginare che la passione per le armi del partito di Giorgia Meloni fosse tale che i deputati se le portino cariche alle feste di Capodanno con i sottosegretari — attacca la segretaria del Pd Elly Schlein — Meloni chiarisca subito quali provvedimenti intende prendere nei confronti di Pozzolo ». La responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani aggiunge: «In un Paese normale ci si dimette per molto meno». Il capo di Italia Viva Matteo Renzi affonda il colpo: «Quella di Meloni non è una classe dirigente: sono inadeguati, pericolosi, anzitutto per loro stessi». […]

1 gennaio

UN PROIETTILE SPARATO DA UN DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, EMANUELE POZZOLO, FERISCE ALLA GAMBA IL GENERO DI UN AGENTE CHE FA LA SCORTA AL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA ANDREA DELMASTRO - È ACCADUTO NELLA NOTTE DI CAPODANNO A ROSAZZA, NEL BIELLESE, GUIDATO DALLA SINDACA FRANCESCA DELMASTRO, SORELLA DELL’ESPONENTE DI FDI - RESTA DA CAPIRE PROPRIO PERCHÉ POZZOLO GIRASSE ARMATO E IN CHE MODO SIA PARTITO IL COLPO ACCIDENTALE DALLA PICCOLA PISTOLA, DI QUELLE POCO PIÙ GRANDI DI UNA SIGARETTA ELETTRONICA. VOLEVA FARLA VEDERE? AVREBBE VOLUTO ESPLODERE UN COLPO PER “FESTEGGIARE” L’ARRIVO DEL NUOVO ANNO E L’UOMO È STATO ACCIDENTALMENTE COLPITO?COLPO DI SCENA! POZZOLO: "IL COLPO È PARTITO ACCIDENTALMENTE. MA NON HO SPARATO IO"

Da Il Fattoquotidiano.it

Un deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, porta una pistola – regolarmente detenuta – alla festa di Capodanno alla quale è presente il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Parte un colpo durante i festeggiamenti e il proiettile ferisce il genero di un agente di scorta del membro del governo.

È tutto vero ed è accaduto nella notte a Rosazza, borgo in provincia di Biella, dove la sindaca è Francesca Delmastro, sorella del sottosegretario. A confermarlo a La Stampa – che ha anticipato la notizia – è stato lo stesso Delmastro, sostenendo di non essersi accorto di nulla. L’uomo rimasto ferito, 31 anni, è stato ricoverato in ospedale: dimesso durante la giornata, ha riportato una prognosi di pochi giorni.

DELMASTRO MELONI

Tutto è accaduto dopo la mezzanotte nella sede della Pro Loco di Rosazza, affittata dalla stessa sindaca per una festa di San Silvestro “allargata”. Stando a quanto ricostruito finora, Pozzolo – che ha una casa nel borgo – è passato per fare gli auguri. Armato, in un piccolo paesino, durante i festeggiamenti di Capodanno.

La avrebbe estratta, forse per farla vedere, e a quel punto è partito il colpo che ha ferito il marito della figlia di un agente di Polizia penitenziaria, in servizio di scorta al sottosegretario. Resta tra le altre cose da capire proprio perché Pozzolo girasse armato e in che modo sia partito il colpo accidentale dalla piccola pistola, di quelle poco più grandi di una sigaretta elettronica. Voleva farla vedere? Avrebbe voluto esplodere un colpo per “festeggiare” l’arrivo del nuovo anno e l’uomo è stato accidentalmente colpito?

GIOVANNI DONZELLI CON LA MOGLIE ALESSIA E ANDREA DELMASTRO

“Non mi sono accorto di nulla”, ha detto Delmastro contattato da La Stampa prima di fornire la sua versione dei fatti. “Era l’una passata, la festa era praticamente finita. Ero fuori nel piazzale e stavo caricando in macchina le prime borse con il cibo che era avanzato e diviso tra tutti. Sono rientrato per prendere altre borse, quando mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola e che una persona era rimasta ferita – ha detto ancora –

EMANUELE POZZOLO CON LA MOGLIE, MARTINA MIAZZONE

















Nel frattempo la mia scorta voleva allontanarmi, ma siccome era chiaro che non correvo alcun pericolo, ho deciso di restare per accertarmi dell’arrivo tempestivo dei soccorsi e poi delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda la dinamica non ero presente e non ho nulla da dire”. Sulla vicenda la procura di Biella ha già aperto un’inchiesta per ricostruire quanto accaduto.

ANDREA DELMASTRO

Pozzolo, vercellese, è stato vicepresidente provinciale di Azione Giovani, quindi nel 2004 è stato consigliere comunale della Lega Nord. Dal dicembre 2012 è stato portavoce di Fratelli d’Italia per la provincia di Vercelli e nel 2019 è stato nominato assessore comunale alle Politiche giovanili di Vercelli. Questa è la sua prima legislatura da deputato, eletto nel collegio plurinominale Piemonte 2, e fa parte della commissione Affari esteri.





GAD LERNER AI FUNERALI DI SILVIO BERLUSCONI





Lo scorso aprile era stato investito dalle polemiche e costretto alle dimissioni da assessore al Decoro urbano del Comune di Vercelli dopo aver insultato il giornalista de Il Fatto Quotidiano Gad Lerner, invitato a parlare nel paese piemontese in occasione della Festa della Liberazione. Ad agosto era poi tornato a collaborare con il sindaco con un escamotage: “collaboratore volontario” del primo cittadino, che nel frattempo aveva mantenuto ad interim le deleghe che erano state di Pozzolo fino ai post contro Lerner, definito un “provocatore”.

POZZOLO, PISTOLA È MIA MA NON HO SPARATO IO. IL COLPO È PARTITO ACCIDENTALMENTE

ELEONORA EVI ANGELO BONELLI

(ANSA) - "In merito all'incidente accaduto la notte di Capodanno nella sede della Pro Loco di Rosazza, confermo che il colpo di pistola - da me detenuta regolarmente - che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare". Lo dichiara Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d'Italia, interpellato telefonicamente sulla vicenda che ha visto un 31enne ferito ad una gamba la notte di San Silvestro.









Sparo a veglione: Bonelli, cosa aspetta Delmastro a dimettersi?

ANDREA ORLANDO

(AGI) - "Rispetto a quanto accaduto a Capodanno alla festa del Sottosegretario Delmastro ci chiediamo perché il fratello aveva una pistola con lui? Perché ha sparato durante una festa? Questo far west in casa Delmastro e' inaccettabile cosa aspetta il sottosegretario a dimettersi? Delmastro non riesce ad avere comportamenti rigorosi a cui dovrebbe attenersi proprio perche' sottosegretario di Stato alla Giustizia, proprio per questo deve dimettersi immediatamente". Lo dichiara il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

















Sparo a veglione: Orlando, a mio brindisi nessuno con pistola

(AGI) "Il mio brindisi di Capodanno. Nessuno si e' portato la pistola. Comunque auguri!". Lo scrive sui social network il deputato Pd, Andrea Orlando, riferendosi al caso dello sparo al veglione di Capodanno a cui partecipavano il sottosegretario Andrea Delmastro e il deputato FdI Emanuele Pozzolo.

Sparo a veglione: Pd, Meloni chiarisca su deputato FdI

MADIA SERRACCHIANI

(AGI) - "Apprendiamo da notizie di stampa che in occasione del capodanno, un deputato di Fdi, armato e, sottolineiamo, che va in giro con il colpo in canna, ha ferito una persona vicina ad un agente di scorta al sottosegretario delmastro delle vedove. Alla persona ferita va la nostra vicinanza, ma riteniamo questo un fatto gravissimo e un ulteriore comportamento del tutto incompatibile con i ruoli istituzionali che si ricoprono. Ci aspettiamo che Giorgia Meloni, segretaria del partito a cui appartengono gli esponenti protagonisti di tali azioni, intervenga per chiarire quanto accaduto e per adottare i provvedimenti conseguenti. In un paese normale ci si dimette per molto meno". Lo afferma la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani.





FONTE: Dagospia