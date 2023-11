Vienna, Parigi, Roma: provocazioni antisemite nel cuore dell'Europa

L’ANTISEMITISMO RIESPLODE IN TUTTA EUROPA – A VIENNA È STATO APPICCATO UN INCENDIO NELLA SEZIONE EBRAICA DEL CIMITERO CENTRALE E SONO STATE DIPINTE CON SPRAY SVASTICHE SUI MURI ESTERNI – LE FIAMME HANNO DISTRUTTO L'ATRIO DI UNA SALA PER CERIMONIE MA NON HANNO CAUSATO FERITI – LA DENUNCIA DELLA COMUNITÀ EBRAICA E LA CONDANNA DEL CANCELLIERE NEHAMMER: “COMBATTEREMO SEMPRE L’ANTISEMITISMO” – LE STELLE DI DAVID COMPARSE A PARIGI E LE PIETRE D'INCIAMPO BRUCIATE A ROMA

SVASTICHE AL CIMITERO EBRAICO DI VIENNA

Un incendio è stato appiccato stanotte nella sezione ebraica del cimitero centrale di Vienna mentre sui muri sono state disegnate delle svastiche. Lo ha riferito su X il presidente della comunità ebraica di Vienna, Oskar Deutsch. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che hanno avviato le indagini.

Il rogo, ha spiegato Deutsch, ha bruciato l'atrio d'ingresso di una sala cerimoniale ma non ha causato feriti. […]

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha condannato "con la massima fermezza" l'attacco al cimitero ebraico: "l'antisemitismo non ha posto nella nostra società", ha scritto Nehammer su X, "spero che i colpevoli vengano trovati rapidamente".





4. FRANCIA: STELLE DI DAVID SU ABITAZIONI E NEGOZI PARIGI

STELLE DI DAVID SULLE CASE A PARIGI

(ANSA) - Una sessantina di stelle di David sono state dipinte nella notte tra ieri e oggi sulle facciate di diverse abitazioni e banche del quattordicesimo arrondissement di Parigi: è quanto riferito dalla procura di Parigi a Bfmtv, precisando di aver aperto un'inchiesta per danneggiamento di beni privati, con l'aggravante di discriminazioni legate all'origine, alla razza, all'etnia o alla religione. Le stelle di David sono state scoperte, tra l'altro, in rue du Père-Corentin, rue de la Tombe-Issoire e all'incrocio della rue Saint-Yves. Atti "ignobili e intollerabili" che suscitano "vergogna e disgusto", protesta la giunta comunale parigina.





Altre due pietre d'inciampo, dedicate ai deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, sono state oltraggiate in via Mameli 47 a Roma.

È il secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore. Ieri mattina, sempre a Trastevere, erano state danneggiate altre due pietre d'inciampo. Dalle immagini, le pietre risultato anche questa volta annerite. Gli investigatori stanno verificando se si tratti di vernice o se siano state bruciate.