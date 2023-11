"L'Anpi deve sparire". E il Blocco studentesco ne strappa il simbolo in un video

Blocco Studentesco, formazione giovanile di CasaPound, hanno scritto nella loro chat Telegram, un canale con 450 iscritti, che «l’Anpi deve sparire dalle scuole e dalla storia d’Italia. Senza questi pagliacci da circo staremmo tutti meglio». Per dare sostanza a queste parole hanno pubblicato un video-collage che ritrae studenti, con volto coperto, che dal Nord al Sud, passando per Roma, hanno strappato dei fogli con il logo dell’Anpi. I militanti di, formazione giovanile di CasaPound, hanno scritto nella loro chat Telegram, un canale con 450 iscritti, che «l’Anpi deve sparire dalle scuole e dalla storia d’Italia. Senza questi pagliacci da circo staremmo tutti meglio». Per dare sostanza a queste parole hanno pubblicato un video-collage che ritrae studenti, con volto coperto, che dal Nord al Sud, passando per Roma, hanno strappato dei fogli con il logo dell’Anpi. VEDI IL VIDEO

FONTE: La Repubblica.it

In realtà quella del Blocco studentesco che oggi la Repubblica rilancia con grande clamore è una campagna che dura da mesi.

E' dello scorso febbraio il post sul blog del movimento giovanile dedicato all' analisi di un nemico a cui fa seguito un blitz il 22 febbraio per impedire che a parlare delle foibe, in un liceo della Bufalotta (periferia Nord di Roma) fosse proprio l'Anpi.