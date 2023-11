Una nuova leva ultrà protagonista delle violenze in Europa

ULTRAS ALL'ULTIMO STADIO – IL TIFO VIOLENTO NON CONOSCE CONFINI: COME SI È VISTO A MILANO CON I TIFOSI DEL PSG E A NAPOLI CON QUELLI DELL'UNION BERLINO, LE PARTITE DI CHAMPIONS SONO DIVENTATE UNA SCUSA PER FARE A CAZZOTTI – LA MAXI RISSA FRA CENTINAIA DI NAPOLETANI E ROMANISTI SULL’AUTOSTRADA A-1, I RAID IN TRASFERTA DEGLI ULTRA' SERBI CON VENDETTE INCROCIATE, L'INFERNO DI MARSIGLIA CHE A MOMENTI COSTAVA UN OCCHIO AL TECNICO DEL LIONE FABIO GROSSO - IERI A PRAGA CAMPEGGIAVA NELLA CURVA DEGLI ULTRAS DELLO SLAVIA UNO STRISCIONE DEI TIFOSI DELLA ROMA RUBATO ALL'OLIMPICO NELL'AREA VIP DELLA MONTE MARIO (IL PROBLEMA NON E' SOLO NELLE CURVE...)

Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani per il "Corriere della Sera"

Il cambio generazionale con i vecchi capi ultrà è ancora lontano, ma le nuove leve si fanno largo in tutta Europa. Giovanissimi, violenti, facilmente arruolabili grazie ai social e alle chat. In certi casi manovalanza nel nome di interessi economici e politici che con il tifo non c’entrano.

Sono i nuovi protagonisti degli scontri che hanno accompagnato l’ultima tornata di coppe — Milano, Napoli, San Sebastian —, azioni che seguono la vergognosa aggressione al pullman del Lione a Marsiglia con il ferimento del tecnico Fabio Grosso.

La conferma comunque, per gli analisti della Direzione centrale della polizia di prevenzione, in prima linea nel monitorare il mondo ultrà e prevenire incidenti, «di un evidente rialzo della conflittualità che tuttavia coinvolge l’intera società, non solo italiana, all’indomani della pandemia». Quanto sta accadendo nel 2023 è emblematico.

In questo scenario si inseriscono spedizioni punitive (come la rapina degli striscioni ai Fedayn della Roma nella Capitale, poi bruciati sugli spalti della Stella Rossa a Belgrado), raid in trasferta (con vendette incrociate perfino su altre discipline, come il pestaggio di due tifosi serbi a Bologna prima del match di Eurolega di basket a fine ottobre), confronti violenti organizzati per appuntamento (la maxi rissa a gennaio fra centinaia di napoletani e romanisti sull’A1), con il coinvolgimento diretto di ultrà di squadre gemellate o soltanto amiche.

Tanto per capire, il centro di Napoli è stato attaccato da teppisti al seguito dei tifosi dell’Union Berlino, rivali dei concittadini dell’Hertha, invece gemellati con gli azzurri, che si erano portati dietro quelli del Borussia Monchengladbach, a loro volta nemici dei gruppi del Dortmund, da sempre amici dei napoletani.

Un circolo infernale che non si esclude possa essere collegato a quanto accaduto nelle stesse ore a Milano, con gli ultrà rossoneri a caccia di quelli del Psg, gemellati con i tifosi del Napoli, oltre che con quelli della Roma. […]

La nuova mappa dei gemellaggi fra ultrà stilata da chi indaga evidenzia incroci pericolosi attuali e per il futuro: sono più di 40 le tifoserie europee che hanno rapporti con le 7 italiane impegnate nelle coppe. Gli interisti, fra gli altri, con Nizza e Valencia; i milanisti con Partizan Belgrado e Cska Sofia; i romanisti con Atletico Madrid, Dinamo Zagabria, Panathinaikos; i laziali con Real Madrid, West Ham, Chelsea, Betis Siviglia; i napoletani con Stella Rossa Belgrado, Celtic Glasgow, Feyenoord; gli atalantini con l’Eintracht e il Wacker Innsbruck, i viola con Sporting Lisbona e Sheffield Wednesday.

