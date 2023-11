Agguato a Madrid a un fondatore di Vox, il catalano Vidal Quadras

ATTENTATO A MADRID: ALEJO VIDAL-QUADRAS, CO-FONDATORE DI VOX, È STATO COLPITO DA UNO SPARO. NON SAREBBE IN PERICOLO DI VITA - L'AGGUATO SI È VERIFICATO NEL QUARTIERE DI SALAMANCA, IN PIENO CENTRO - L'EX LEADER DEL PARTITO POPOLARE IN CATALOGNA, 78 ANNI, È STATO FERITO ALLA TESTA DA UN INDIVIDUO CON IL VOLTO COPERTO DA UN CASCO - DOPO AVER ESPLOSO I COLPI L'ATTENTATORE È SALITO A BORDO DI UNA MOTO GUIDATA DA UN COMPLICE ED È SCAPPATO - VIDEO

(LaPresse) – Alejo Vidal-Quadras, ex leader del Partito popolare in Catalogna e co-fondatore di Vox, è stato colpito da uno sparo in volto in centro a Madrid, nel quartiere di Salamanca.

A quanto si apprende da fonti della polizia spagnola, il politico è stato ferito intorno alle 13.30 in via Núñez de Balboa ed è stato trasferito in ospedale, ancora cosciente. Gli agenti sono accorsi sul posto e stanno indagando sulla vicenda.





Estratto da www.repubblica.it





L'ex deputato popolare, che non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe un'unica ferita nella zona mascellare, stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri.

Dalle prime dichiarazioni rilasciate al quotidiano El Pais da fonti vicine alle indagini della Polícia Nacional risulta che ad aver sparato è stato un individuo con il volto coperto da un casco che, subito dopo, è salito su una moto Yamaha nera condotta da un’altra persona.

"Condanniamo con fermezza l'attentato di Madrid. Chiedo agli inquirenti di trovare immediatamente il colpevole e speriamo che Vidal-Quadras recuperi presto", così il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, commentando l'attentato di poco fa ai danni di un ex dirigente del suo partito.