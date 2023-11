Salvini e Meloni all'attacco dopo il raid femminista contro i Pro-Vita

COME AL SOLITO L'UNICA VIOLENZA "GIUSTIFICATA" DAI SINISTRELLI È CONTRO CHI LA PENSA DIVERSAMENTE - ALCUNI MANIFESTANTI HANNO PROVATO AD ASSALTARE LA SEDE DI "PRO VITA E FAMIGLIA" DURANTE IL CORTEO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A ROMA - LA POLIZIA SI È SCHIERATA CON GLI SCUDI ANTISOMMOSSA PER DIFENDERE LA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE ANTI-ABORTISTA - CI SONO STATI DEI TAFFERUGLI DOPO CHE I MANIFESTANTI HANNO LANCIATO FUMOGENI E BOTTIGLIE CONTRO GLI AGENTI (GRIDANDO "MERDE, FASCISTI!") - LA POLEMICA DI MELONI E SALVINI

Estratto dell'articolo di Francesca Galici per www.ilgiornale.it

FEMMINISTE CONTRO LA POLIZIA A ROMA 1

Oggi le piazze si sono riempite "contro ogni violenza", hanno detto gli organizzatori prima dei cortei. Le solite belle parole alle quali non sono seguiti i fatti, come dimostra il violento attacco contro la sede di Pro Vita e Famiglia a Roma. Scene che ricordano da vicino, troppo da vicino, una caccia alle streghe dei tempi moderni. "Stanno rompendo i vetri delle nostre vetrine, stanno dando fuoco alle serrande. Un odio cieco e una violenza furiosa. Chi non condanna è complice", ha denunciato sui social il portavoce di Pro Vita e Famiglia, Jacopo Coghe.

Stando a quanto si apprende, a margine del corteo realizzato da "Non una di meno" sono state lanciate bottiglie e fumogeni contro l'edificio che era presidiato dalle forze dell'ordine. Il gruppo di manifestanti si è poi allontanato. Sul posto blindati e agenti in tenuta antisommossa. [...]

Così hanno fatto davanti alla sede di Pro Vita e Famiglia, associazione che in modo lecito e in pieno diritto ha come obiettivo la tutela della vita e della famiglia, portando avanti campagne contro l'aborto o contro le famiglie omogenitoriali. Si può concordare o meno con il pensiero dell'associazione, ma in una democrazia deve trovare spazio anche questo punto di vista. E dev'essere tutelato. Pertanto, davanti all'attacco dei manifestanti, la polizia ha reagito, scatenando la solita reazione isterica: "Le forze dell'ordine ci hanno preso a manganellate mentre facevano un'azione con fumogeni e scritte sul muro".

FEMMINISTE CONTRO LA POLIZIA A ROMA 110

E ancora: "Due ragazze sono rimaste ferite, una al viso, che è stata portata in ospedale, l'altra alla testa". Nei video, si sentono chiaramente gli insulti contro le forze dell'ordine: "Fascisti, pezzi di merda…". Con tanto di lancio di bottiglie e oggetti contro gli agenti. [...]

FONTE: DAGOSPIA