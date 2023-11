L' "ultradestro" Milei debutta con l'omaggio alla comunità ebraica ortodossa

IL NEO PRESIDENTE ARGENTINO JAVIER MILEI VISITA LA COMUNITÀ EBRAICA DI BUENOS AIRES E IL RABBINO LO BENEDICE: “SONO CERTO CHE CON L'AIUTO DI DIO AIUTERETE LA NAZIONE” - LO STAFF DI MILEI: “LA NOSTRA POLITICA ESTERA SARÀ APERTA E TRASPARENTE. L'ARGENTINA NON CHIUDERÀ CON PARTNER COMMERCIALI COME BRASILE E CINA, MA GUARDERÀ ANCHE A STATI UNITI, EUROPA, UNIONE EUROPEA, ISRAELE E COMMONWEALTH" - MILEI INVITA IL PRESIDENTE BRASILIANO LULA AL SUO INSEDIAMENTO...

IL NEO PRESIDENTE ARGENTINO JAVIER MILEI VISITA LA COMUNITÀ EBRAICA DI BUENOS AIRES

JAVIER MILEI VISITA LA COMUNITÀ EBRAICA DI BUENOS AIRES

Il presidente eletto dell'Argentina Javier Milei ha visitato il tradizionale undicesimo quartiere di Buenos Aires, noto per la comunità di ebrei ortodossi. Ha partecipato alla cerimonia dell'havdalah e ha ricevuto una benedizione speciale dal famoso rabbino cabalista David Pinto.

Milei ha espresso l'intenzione di dedicare il suo tempo a uno studio approfondito delle fonti ebraiche ed espresso il suo incrollabile sostegno al diritto di Israele all'autodifesa, ha denunciato il terrorismo di Hamas e ha chiesto la restituzione degli ostaggi.

JAVIER MILEI CON I SUOI CANI

ARGENTINA: STAFF MILEI, 'LA NOSTRA POLITICA ESTERA SARÀ APERTA'

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 NOV - La politica estera del governo di Javier Milei sarà "aperta" e "trasparente". L'Argentina non chiuderà con partner commerciali come Brasile e Cina, ma guarderà anche a Paesi "che condividono gli stessi valori, come Stati Uniti, Europa, Unione Europea, Israele e alcuni paesi del Commonwealth". Lo spiega la futura ministra degli Esteri, Diana Mondino, in un'intervista al Clarin, evidenziando: "lavoreremo con tutti. Saremo una democrazia liberale e cercheremo la massima trasparenza possibile".

JAVIER MILEI FATIMA FLORES 3

"Continueremo a relazionarci con tutti i Paesi del mondo. È molto probabile che Brasile e Cina continuino ad essere i principali partner commerciali. E noi, come Libertad Avanza, non abbiamo mai attaccato né pensato di modificare in alcun modo questi rapporti", afferma il futuro capo della diplomazia argentina. Sull'ingresso nel Brics, Mondino glissa, mentre tra le urgenze indica l'accordo commerciale Ue-Mercosur. Il nuovo governo si insedierà il 10 dicembre.

ARGENTINA: MILEI INVITA LULA AL SUO INSEDIAMENTO

JAVIER MILEI

(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 NOV - Il neoeletto presidente Javier Milei ha invitato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva alla cerimonia del suo insediamento. La futura ministra degli esteri dell'Argentina Diana Mondino ha consegnato ieri al capo di Stato brasiliano la lettera d'invito alla cerimonia di insediamento del 10 dicembre.

Nel testo della lettera, pubblicato da Cnn, Milei si augura che nei prossimi anni i due leader possano creare legami e consolidare il ruolo internazionale dei due Paesi. Secondo la stampa, a causa degli attacchi che Milei ha rivolto a Lula durante la campagna elettorale argentina, sarà difficile che il capo di Stato partecipi alla cerimonia, nella quale è già stata confermata la presenza dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro.





