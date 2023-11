Saluto romano in classe, il prof fu candidato con FdI

DI TUTTA L'ERBA, UN FASCIO! - LA DIGOS INDAGA UN VIDEO, GIRATO UN ANNO FA, DI ALCUNI STUDENTI DEL LICEO ROMANO "FEDERICO CAFFÉ" MENTRE FANNO IL SALUTO ROMANO ALLA PRESENZA DI UN PROFESSORE, CHE IN PASSATO SI È CANDIDATO CON CON AN E FDI - IL PROF. MINIMIZZA L'ACCADUTO E PASSA AL CONTRATTACCO: "ERA UNA COSA FOLKLORISTICA. SONO RAGAZZI CON DISAGI, ESPRIMEVANO LA LORO RIBELLIONE AL SISTEMA. IL PRESIDE MI HA CHIUSO IN UNA STANZA E MI HA ACCUSATO DI COSE MOSTRUOSE CHE NON ERANO VERE. COME FORMA DI PROTESTA CIVILE SAREI ANDATO IN CAMICIA NERA TUTTI I GIORNI…"

[…] Nelle ultime ore circola sulle chat di tanti giovani romani un video-shock, con un gruppo di studenti del quarto anno dell’istituto Federico Caffè di Monteverde, nella capitale, che si esibiscono in classe nel saluto romano alla presenza di un insegnante in passato candidato nel Municipio VII con Fratelli d’Italia. Una vicenda su cui sta indagando la Digos e su cui è intervenuto anche il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, auspicando provvedimenti disciplinari […]

Il video è stato girato nello scorso anno scolastico e pubblicato di recente sui social. […] Cosa ha spinto dei giovani a compiere un gesto così grave? «Lo facevano sempre, esprimevano un disagio. Un atteggiamento folkloristico», minimizza il prof Gianfranco Scalabrini, immortalato mentre assisteva alla scena. […]

«Celebra l’orgoglio eterosessuale », mostra apprezzamento per Julius Evola, nel pantheon del neofascismo, definisce la sinistra «dedita alla necrofagia» e «rappresentazione secolare» del «demonio sulla terra », ma se qualcuno gli dà del fascista si indigna. Lo scorso anno, quando è stato girato il video, non risultano presi provvedimenti. […]il preside Vincenzo Colucci, […] assicura che appena saputo del video ha convocato un consiglio di classe straordinario, che si terrà oggi, «per l’adozione dei provvedimenti disciplinari».

«La condanna del fascismo è un elemento fondamentale della scuola costituzionale», dice il ministro Valditara. Critica verso l’atteggiamento del prof Scalabrini anche Cristina Costarelli, presidente dell’associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio, sindacato della scuola[…]

2. IL DOCENTE SOTTO ACCUSA “È SOLO FOLKLORE E PER PROTESTA ANDRÒ A SCUOLA IN CAMICIA NERA”

Professor Gianfranco Scalabrini, in un video lei è in classe mentre un gruppo di studenti del Federico Caffè di Roma fa il saluto romano e lei non interviene.

«Voi giornalisti siete tutti prezzolati, non mi fido. Non mi rovinate la vita. Il preside mi ha chiuso in una stanza senza farmi chiamare il mio avvocato e mi ha accusato di cose mostruose che non erano vere. Poi, siccome mi hanno dato del fascista, ho fatto una Pec, perché mi ritenevo offeso, e gli ho detto che come forma di protesta civile sarei andato in camicia nera tutti i giorni. Mi ascolta? Non scriva altre cose perché la vengo a cercare».

Le stiamo chiedendo dei saluti romani, vietati dalla Costituzione. Tanto più a scuola.

«Entravo e facevano così, ma lo facevano anche prima».

Le pare una condotta normale?

«Era una cosa folkloristica. Sono ragazzi con disagi, esprimevano la loro ribellione a questo sistema. Il preside ha compiuto un abuso nei miei confronti».

Per questo episodio?

«No, per un’altra cosa. Avevano fatto un video e dicevano che stavo menando un ragazzo quando invece ho protetto tutti. Voi di Repubblica siete comunisti. Io sono amico di brigatisti rossi e di Prima Linea. Il preside tiene in piedi uno status quo didattico infame. Sono un militante monarchico e conoscevo Umberto d’Aosta. Col fascismo non c’entro».

[…] Lei in passato si è candidato con FdI?

«Con An. FdI a me non sembra. Ah forse sì, scusi, non lo ricordavo».

