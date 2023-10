Due calciatori del Legia arrestati in Olanda per gli scontri degli ultras

Estratto da www.lastampa.it

[…] due giocatori del Legia Varsavia sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti in seguito agli scontri con la polizia avvenuti dopo la partita di Conference League contro l'AZ Alkmaar. Josue e Radovan Pankov […] erano stati fatti scendere dall'autobus della squadra dalla polizia. Non è chiaro cosa abbia provocato i tafferugli dopo la sconfitta per 1-0 nel match di ieri. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha dichiarato di aver incaricato i diplomatici polacchi di indagare. […] "giocatori e i tifosi polacchi devono essere trattati secondo la legge. Non ci possono essere violazioni".

Il segretario generale della Federcalcio polacca, Lukasz Wachowski, ha chiesto spiegazioni ai suoi omologhi olandesi e anche alla Uefa, che dal canto suo ha affermato che sta raccogliendo prove per considerare possibili provvedimenti disciplinari. I club sono infatti ritenuti responsabili del comportamento dei propri tifosi negli stadi delle partite europee. I tifosi del Legia hanno preso d'assalto i cancelli d'ingresso, scontrandosi con gli steward e la polizia, provocando lo svenimento di un agente.

Alcuni sostenitori si sono impossessati di manganelli e gas al peperoncino della polizia e sono entrati senza biglietto, si legge nel comunicato della polizia olandese. Dopo la partita, secondo quanto riferito, le forze dell'ordine hanno bloccato alcune uscite, cosa che ha scatenato gli scontri. Anche il presidente del Legia, Dariusz Mioduski, sarebbe stato colpito al volto da un poliziotto, con altri componenti dello staff presi a manganellate. […]





