Ottanta anni fa la strage nazista alle Poste di Napoli: 30 morti

Il 7 ottobre 1943, pochi giorni dopo le quattro giornate di Napoli , il Palazzo delle Poste venne squassato nella parte ovest da alcune violentissime esplosioni, che provocarono 30 morti, 84 feriti (secondoaltra fonte 80) e ingenti danni. Le truppe tedesche, dopo aver abbandonato la città, incalzati dagli Alleati, che avanzavano da Salerno, e dalla popolazione in rivolta, avevano minato l'edificio con ordigni a tempo, programmati per esplodere in un secondo momento. L'esplosivo era stato collocato dietro un finto muro.La maggioranza delle vittime resterà ignota: erano soldati americani delle truppe di occupazione, che avevano il proprio comando a poche decine di metri, nei locali della Questura, che affacciano dal lato opposto della piazza oggi dedicata a Giacomo Matteotti. Tra i 14 identificati (9 uomini cinque donne) anche un bambino di due mesi, Beniamino Pinto, e diversi ragazzini tra cui Editta Pinto (13 anni) e Antonietta Galizia (11 anni). Nei giorni successivi, secondo l'Atlante delle stragi nazifasciste , vi furono altre esplosioni e altre vittime, in luoghi diversi e non precisati.