Napoli club Parlamento: vince il fronte rosso-bruno-verde

Da www.ilnapolista.it

GEROLAMO CANGIANO

Scissione fantasma, così il Fatto quotidiano definisce quel che è accaduto ieri all’elezione del presidente del Napoli Club Parlamento. Protagonista Gerolamo Cangiano detto “Gimmi” fidanzato di Valeria Marini e – come scrive il Fatto – il primo meloniano capace di perdere.

VALERIA MARINI GEROLAMO CANGIANO

È senza dubbio un settembre caliente per Gerolamo Cangiano detto “Gimmi”, il deputato casertano di FDI che si è autodefinito ieri sul Fatto “compagno a tempo” (interinale, insomma) di Valeria Marini. E così, dopo aver balbettato il suo imbarazzo destrorso per essere stato beccato al matrimonio tra il cantante Valerio Scanu e Luigi Calcara – l’abito con lo strascico di Scanu non è certamente simbolo della destra di Fdi – ieri Cangiano è riuscito in un’impresa potremmo dire storica per la fase che viviamo: essere il primo meloniano capace di perdere.

VALERIA MARINI E GEROLAMO CANGIANO AL MATRIMONIO DI VALERIO SCANU E LUIGI CALCARA

È successo alle elezioni per il nuovo presidente del Napoli Club Parlamento, fondato e guidato a lungo dall’ex ministro Gaetano Quagliariello. Cangiano dapprima si è candidato poi, quando ha realizzato di non avere i voti per vincere, non si è nemmeno presentato al seggio. Contro di lui: la Lega, il Pd, i 5S, calendiani, renziani, centristi autonomi, sinistra e Verdi, finanche un paio di meloniani di Fdi. Insomma tutti. Alla fine è stato eletto il salviniano (e neoborbonico) Gianluca Cantalamessa, che avrà come vice il dem Arturo Scotto. E al povero Mister Marini non è rimasto altro che annunciare una scissione fantasma.





FONTE: DAGOSPIA





(umt) nel post manca qualche particolare che spiega il titolo. Gianluca Cantalamessa è stato il fondatore della Lega a Napoli ma ha Dna missino: il padre Antonio, scomparso nel 2017, è stato europarlamentare missino. Arturo Scotto è stato fino a tre mesi fa coordinatore di Articolo uno, la formazione di Roberto Speranza, rifluita nel Pd dopo la vittoria di Eddy Schlein