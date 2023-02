Il ministro Valditara boccia il professore negazionista

L'intervento del ministro





Un insegnante di diritto dell’Itis Curie-Sraffa di Milano, Pietro Marinelli, che aveva accompagnato alcune classi dell’istituto allo Spazio Teatro 89 per assistere allo spettacolo «Herr Doktor», di Equivochi Compagnia Teatrale, incentrato sulla figura di Goebbels, ha interrotto lo spettacolo urlando frasi negazioniste.Quando l'attrice Beatrice Marzorati ha iniziato ad elencare dal palco il numero dei morti della Shoah, il docente si è alzato in piedi e dalla platea ha urlato frasi come «questa è la vostra verità, voi non dite la verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri». Per poi rincarare la dose: «Questa non è storia, questa è ideologia». L'attrice ha replicato: «Mi dispiace, questa è storia». La scuola si è dissociata pubblicamente dalla provocazione dell'insegnante."Il negazionismo della Shoah è assolutamente incompatibile con qualsiasi ruolo pubblico, ancor peggio nei luoghi deputati all'educazione dei giovani".Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, commentando la vicenda del professore di un Itis milanese che, alla vigilia della Giornata della Memoria, ha interrotto una rappresentazione teatrale sull'Olocausto. "Il ministero, attraverso l'ufficio scolastico territoriale, si è subito attivato chiedendo una relazione sull'accaduto e sull'operato del docente", ha aggiunto.