Saluto fascista, Romano La Russa resta assessore in Lombardia: respinta la mozione di censura

Romano La Russa resta assessore lombardo alla Sicurezza nella giunta guidata dal leghista Attilio Fontana, nonostante il saluto romano dell'esponente di Fratelli d'Italia, ripreso anche da un video durante il rito del "presente" al funerale del cognato Alberto Stabilini. Il Consiglio regionale della Lombardia ha respinto con 46 no e solo 24 sì la mozione di censura presentata da tutti i gruppi dell'opposizione di centrosinistra che chiedeva di "revocare la nomina ad assessore regionale" di Romano La Russa, fratello minore dell'ex ministro Ignazio La Russa, esponente di spicco di Fratelli d'Italia.La maggioranza di centrodestra che governa la Lombardia ha votato sostanzialmente compatta visto che in aula può contare su 49 voti e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi della Lega per prassi non vota. L'opposizione sulla carta ne aveva 31, ma nell'aula del Pirellone al momento del voto erano presenti solo 72 consiglieri regionali su ottanta. Compresi il governatore Attilio Fontana e la sua vice e assessora lombarda al Welfare Letizia Moratti, che hanno partecipato alla votazione