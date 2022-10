Napoli ricorda Pietro Golia editore Controcorrente con un libro. Sabato la presentazione

1 febbraio di 5 anni fa, andava oltre la vita Pietro Golia , giornalista ed editore, stroncato da una patologia cardiaca, a soli 67 anni. Nato a Napoli, aveva fondato alla fine degli anni 70 il circolo culturale Controcorrente, libreria che divenne il punto di riferimento per migliaia di militanti e simpatizzanti della destra missina e poi del meridionalismo. Nel 1994 aveva fondato le edizioni Controcorrente che hanno pubblicato numerosi testi e saggi di Storia delle Due Sicilie, di economica, pubblicando prestigiosi autori come Solzenicyn ed Alain De Benoist, ideologo della nuova destra francese. Il

Aveva sempre rifiutato candidature politiche ed incarichi di potere, preferendo il terreno civico-culturale. E' stato instancabile organizzatori di convegni culturali, presentazioni librarie e tavole rotonde in tutta Italia.





In sua memoria la casa editrice La Nuova Controcorrente, guidata dal fratello Carmine ha dato alle stampe Pietro Golia una vita controcorrente un interessante saggio, scritto da autori vari, tra cui spiccano i nomi di Gennaro Sangiuliano, Marco Tarchi, Adolfo Morganti, Stefano Arcella e il nostro Giuseppe Parente.