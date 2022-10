Roberto Fiore(Fn): il Deep State inquina il 9 ottobre

Lo afferma Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, in una nota, diffusa alla stampa precisando: "u na serie di fatti emersi vengono negati, si arriva a difendere l'operato della polizia asserendo che il corteo da Piazzale Flaminio alla CGIL è stato "tollerato". Ovviamente le manifestazioni o sono autorizzate o negate, e questa era autorizzata. Mancano prove, testimonianze, non si vede nessuna immagine in cui gli imputati devastano, e si glissa sul comportamento dei poliziotti che, in realtà, infiltrano la manifestazione creano caos e sfasciano oggetti.