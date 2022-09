Vergogna a San Siro: cori antisemiti contro il Milan

L’ultimo weekend della Serie A prima dell’inizio della nuova edizione della Champions League non passerà alla storia per il comportamento esemplare di alcune tifoserie.

Oltre ai cori di discriminazione provenienti dal settore dei tifosi della Juventus al Franchi di Firenze, e oltre ai due sostenitori viola pescati dagli stewards con addosso simboli del Liverpool, poche ore dopo non sono mancati brutti episodi anche durante il derby di Milano. “I campioni dell'Italia sono ebrei" è infatti il coro pronunciato dai tifosi dell’Inter al momento dell'ingresso delle due squadre prima della stracittadina vinta per 3-2 dalla squadra di Pioli.

La notizia, riportata dai canali social del sito ‘Storie silenti’, che ha prodotto anche il video del fattaccio, è stato ripreso proprio dal profilo Twitter ufficiale del Milan, che si è limitato a commentare il tutto con tre, semplici parole in inglese: “What a shame”, traducibile con “Che tristezza” o “Che vergogna”. Concetti nell’occasione quanto mai avvicinabili. In seguito, come si apprende dall'Ansa, la società rossonera ha informato di avere intenzione di fare segnalazione alla Procura.