Voghera: usa le cattive maniere, arrestato un esponente della Buona Destra

E' stato convalidato l'arresto del blogger ed esponente politico della Buona Destra di Voghera (Pavia) Gianpiero Santamaria, che resta in carcere in attesa del processo. Conosciuto per avere più volte attaccato la giunta di centrodestra guidata dalla sindaca Paola Garlaschelli, Santamaria, 50 anni, è stato arrestato nella tarda serata di ieri con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo l'accusa avrebbe avuto una discussione con un politico locale, in piazza Duomo, e si sarebbe scagliato contro carabinieri e polizia intervenuti per riportare la calma. E' indagato anche per danneggiamento e per la violazione del regime di sorveglianza speciale a cui era sottoposto per precedenti episodi.Le sue intemperanze sarebbero proseguite anche in commissariato. Due carabinieri e due poliziotti hanno fatto ricorso alle cure dei medici per ferite al volto, alle braccia e alle gambe. Santamaria, spesso in prima fila nella manifestazioni contro l'assessore leghista Massimo Adriatici, si trovava domenica sera in piazza Duomo quando ha iniziato a litigare con un altro politico locale, che è stato soccorso per lesioni lievi. La lite è continuata fuori dalla Caritas di Voghera e infine l'uomo si è scagliato contro poliziotti e carabinieri, minacciandoli e prendendoli a calci e pugni, provando a tirare loro contro anche una bicicletta, tanto che gli agenti hanno dovuto usare uno spray urticante per fermarlo.Le intemperanze sono poi continuate in commissariato, dove ha continuato a scafliarsi contro gli agenti danneggiando anche una fotocopiatrice. A fine giugno Santamaria era stato espulso dall'aula consiliare di Voghera per un battibecco finito a insulti con Vincenzo Giugliano, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia: anche in quel caso Santamaria aveva opposto resistenza agli agenti della polizia locale e della polizia di Stato intervenuti. A luglio, poi, la procura aveva disposto il sequestro di smartphone e pc di Santamaria - animatore della pagina Facebook "politica è partecipazione" - dopo la denuncia di danneggiamenti da parte di un commerciante del luogo.FONTE: la Repubblica.it