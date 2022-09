70mila cechi in piazza: no alle sanzioni alla Russia

About 70,000 people filled Prague's Wenceslas Square on Saturday, with some carrying signs denouncing the country’s membership of the European Union and the NATO military alliance https://t.co/XaDJHxrknK— Bloomberg (@business) September 3, 2022

Circa 70mila persone (dati della polizia) hanno chiesto a Praga le dimissioni del governo conservatore ceco, accusandolo di sottomissione all'Unione Europea, e hanno protestato contro la Nato e le sanzioni imposte Russia per la sua invasione dell'Ucraina.I manifestanti, chiamati dai partiti di opposizione e da altre organizzazioni, hanno chiesto la neutralità nella guerra in Ucraina, dove l'Esecutivo di Praga ha adottato una chiara posizione di sostegno politico e militare a Kiev.Sul podio della centralissima piazza Venceslao, nella capitale, si sono avvicendati rappresentanti di formazioni extraparlamentari comuniste, euroscettici e ultranazionalisti. Tra i relatori, c'era chi ha chiesto di "liberarsi dalla sottomissione politica all'Ue, all'Organizzazione Mondiale della Sanità e all'Onu".I manifestanti, riuniti sotto lo slogan "Repubblica Ceca Prima", hanno protestato anche contro la Nato, di cui il Paese è membro, e chiesto la fine delle sanzioni imposte dall'Ue a Mosca per la sua aggressione all'Ucraina; e sollecitato forniture di gas a basso costo dalla Russia, protestando contro i prezzi elevati dell'energia.La Repubblica Ceca ha la presidenza di turno dell'Ue e il prossimo vertice dei leader si terrà proprio a Praga il 6-7 ottobre.Il premier, Petr Fiala, ha ricordato in Parlamento, rispondendo a una mozione di sfiducia venerdì, che la Repubblica Ceca ha concesso i visti a circa 410.000 ucraini fuggiti dalla guerra, di cui oltre 100.000 sono integrati nel mercato del lavoro.Fiala ha definito la manifestazione "filo-russa" e ha detto che fa parte di una campagna di disinformazione: la marcia, ha aggiunto il leader conservatore, e' stata organizzata da forze "di orientamento filorusso, vicine all'estremismo e contrarie agli interessi della Repubblica ceca"."Questi slogan e l'interpretazione dei fatti coincidono con la posizione russa e, a mio avviso, non corrispondono agli interessi della Repubblica Ceca".