L' onda nera avanza e si candida con Mastella. Il caso Correnti

L'onda nera che metterebbe a rischio addirittura la democrazia nel nostro paese, come sostiene anche l'ex sindaco di Roma nonché primo segretario del Partito Democratico Walter Veltroni avanza. Alcuni suoi esponenti sono candidati in alcune formazione politiche anti sistema come Italexit ma c'è addirittura uno candidato con Noi di Centro, ennesimo partitino di centro, erede della Democrazia Cristiana, guidato da Clemente Mastella. E' il caso di Maurizio Correnti, ex presidente della Guardia Nazionale di Giuseppe Saya, ex dirigente nazionale del Movimento Fiamme Nere ed ex candidato alle politiche 2019 del cartello elettorale, promosso da Forza Nuova, Italia agli Italiani. Oggi Maurizio Correnti, con grande sorpresa, lo ritroviamo candidato al collegio Lombardia U04 del Senato per la lista "Noi di Centro" di Clemente Mastella, ma cosa ci fa un uomo con la storia di Correnti in una lista centrista? Questo non è dato sapersi, ma in verità si dovrebbe chiedere a Clemente Mastella come mai, un uomo profondamente democristiano come lui, candida un uomo appartenente alla destra più estrema. Purtroppo a queste domande non troveremo risposta, resta solo la curiosità di capire se i promotori di queste liste siano consapevoli di chi hanno messo in lista oppure no.