L' Ucraina inserisce Roberto Fiore nella Hate list

Roberto Fiore, leader di Forza Nuova recentemente tra i firmatari dell'appello contro le sanzioni e la guerra assieme ad altri personaggi di spicco della società civile, è stato oggetto di una grave e diretta minaccia alla sua persona: è infatti stato inserito nella Heat List Ucraina ( https://myrotvorets.center/criminal/fiore-roberto/ ) già all'onore delle cronache per aver segnalato Darya Dugina ed altri giornalisti uccisi poi dai gruppi operativi ucraini. Il gruppo di sicari, evidente emanazione di Zelensky, porta sulla sua pagina l'indirizzo di Langley in Virginia, luogo di stazione della CIA.

Roberto Fiore da anni persegue una politica di attenzione nei confronti della Russia e nel 2014, come presidente dell'APF (Alliance for Peace and Freedom) ha espulso il partito nazionalista ucraino "Svoboda" perché reo di incassare aiuti da centrali americano-sioniste al fine di scatenare la guerra nel Donbass. Fiore, unico italiano nella lista, dichiara: ”Non temo tanto i servizi ucraini

ma piuttosto quelli americani e/o occidentali, noti per le loro operazioni false flag; continuerò la mia battaglia contro guerra e le sanzioni, consapevole di avere con me la maggioranza degli Italiani".