Su Twitter impazza la festa di Fortezza Europea

A creare il caso Fabian Eberhard, giornalista investigativo svizzero, esperto in estremismo di destra, islamismo e cospirazioni: tre tweet sul "festival neonazi di Verona", il primo (vedi sopra) con mille rilanci. Per la serie completa c'è Dagospia, sempre sul pezzo. Ad aumentare lo scalpore della "Fortress Fest", promosso da Fortezza Europa, il clamoroso esito delle elezioni comunali di Verona, conquistata dal centrosinistra grazie alle divisioni del centrodestra. Ma il risultato del voto non mette in discussione il radicamento della destra identitaria in città: e già si annuncia un festival più importante per settembre.

Intanto sulla propria pagina Facebook, Fortezza Europa offre un primo bilancio della Festa:

La Fortress 2022 si è appena conclusa con la restituzione delle chiavi dei campi in cui si è svolta la nostra festa.

Sono stati giorni intensi che hanno visto una partecipazione straordinaria di ragazzi e ragazze , famiglie e militanti provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa. Lo spirito di gruppo, l’abnegazione, il sacrificio uniti al senso sacro dell’ospitalità sono stati il nostro biglietto da visita. Il resto l’avete messo tutti voi che con la vostra presenza avete voluto gratificare il nostro impegno e la nostra comunità politica. L’azione disinteressata dei nostri militanti rientra nel puro stile “io ho quel che ho donato”, e come ha detto il nostro Presidente nel corso del suo intervento “la bellezza salverà il mondo e la bellezza siamo noi. La bellezza è nello sguardo di ogni militante che si è donato completamente al servizio di un bene più grande, nei sorrisi dei bambini che giocavano spensierati a palla mentre i genitori gustavano i piatti della nostra tradizione, nel cuore puro di chi ha affrontato chilometri pur di esserci. Dal seme di questo sacrificio quotidiano non potranno che nascere fiori che testimonieranno la nostra Idea contro la decadenza dei tempi moderni. Una decadenza prima spirituale che economica”. Vi avremmo voluto salutare uno ad uno ma siate stati veramente tanti per cui ci limitiamo a ringraziare chi ha reso possibile la riuscita di una festa che resterá nei ricordi di ognuno per il clima di grande cameratismo che si è respirato. Tutti i militanti di Fortezza dal primo all’ultimo, dalle donne dell’accoglienza ai ragazzi degli stand delle bevande (che sono sopravvissuti all’assalto), ai relatori della meravigliosa conferenza del sabato pomeriggio, a Passagio al bosco , Rupe Tarpea, European Brotherhood, Pc Records, Hobbit Klan e Movimento. Alle comunità di Lealtà azione, Casa Pound, Rete dei Patrioti , VFS, Aliud, Brescia ai bresciani. Al fotografo ufficiale Matteo ed infine ai gruppi musicali che hanno reso speciale ed unica questa indimenticabile Fortress fest. Katastrof, Gesta Bellica, Ultima Frontiera, i francesi Fraction con tutto il loro nutrito seguito, Rdd ed Hobbit. Mille volte grazie.