Cortese (FN): Torino non ha bisogno di un inutile cartello stradale globalista

"Città per la Repubblica d'Europa" ecco l'ennesimo spreco di risorse pubbliche che il Comune di Torino vuole fare, in una città invasa dalle cimici degli olmi, in una città dove si contano centinaia di panchine distrutte dall'incuria, in una città dove le strade sono un disastro, l'amministrazione comunale vuole spendere dei soldi pubblici per degli inutili cartelli. Questa idea è stata proposta dal consigliere comunale Ahmed Abdullahi (PD) e votata da tutto il consiglio con un solo astenuto".

Lo afferma in una nota, diffusa alla stampa, Luigi Cortese, coordinatore regionale di Forza Nuova di Piemonte e Valle d'Aosta precisando: "come al solito la politica si dimostra lontana dai problemi dei cittadini, ma sempre pronta a propagandare un ideale globalista, bene ora che è assodato che per loro i problemi fondamentali delle periferie sono inesistenti, che ai cittadini che chiedono di risolvere il problema delle cimici degli olmi viene risposto di installare delle zanzariere o di munirsi di aspirapolvere, sappiamo benissimo che sono disposti a spendere risorse pubbliche per degli inutili cartelli stradali"-





Vogliamo ricordare, insiste l'esponente di Forza Nuova, al consigliere Abdullahi, ed a tutti i suoi colleghi della sala rossa, che Torino non è solo il centro e la collina, ma ci sono le periferie che sono sommerse da problemi, come la delinquenza, lo spaccio ed anche le cimici degli olmi, che rendono poco gradevole vivere presso i viali alberati della città. Forse è il caso di scendere dai palazzi e fare un giro per Parella, San Paolo, Borgo Vittoria e così via fino a Barriera di Milano, e ci rendiamo disponibili ad accompagnarli nel fare un giro delle periferie così da vedere la realtà della vita quotidiana dei torinesi, magari si renderanno conto che di un inutile cartello stradale non se ne fanno assolutamente nulla.