Assalto al Campidoglio, un pentito: era una rivoluzione armata

La commissione della Camera che indaga sugli eventi insurrezionali del 6 gennaio 2021 si è concentrata sui Proud Boys e gli Oath Keepers, due gruppi estremisti coinvolti nel tentativo di fermare la certificazione della vittoria elettorale del presidente Joe Biden.

Il comitato ha dettagliato le connessioni tra i Custodi del giuramento e la cerchia ristretta dell'ex presidente Donald Trump, tra cui lo stratega repubblicano di lunga data Roger Stone.

Nel suo discorso di apertura, il deputato Jamie Raskin ha dichiarato: "I membri di gruppi estremisti violenti interni hanno creato un'alleanza, sia online sia di persona, per coordinare un massiccio sforzo per assaltare, invadere e occupare il Campidoglio" al servizio di Trump.

Il Comitato ha mostrato il video di un invito all'azione di Oath Keepers per il 6 gennaio e ha divulgato le chat del loro leader con il socio di Trump Roger Stone, il leader dei Proud Boys Enrique Tarrio e l'organizzatore di "Stop the Steal" Ali Alexander.

Oath Keepers è stata fondata nel 2009 da Rhodes, che ha reclutato tra veterani, primi soccorritori e forze dell'ordine. Il gruppo ha avuto un enorme seguito, con membri e sezioni in tutto il paese. Più di 20 membri di Oath Keepers stanno affrontando accuse derivanti dall'insurrezione del 6 gennaio, tra cui cospirazione sediziosa.

Il comitato ha interrogato l'ex portavoce di Oath Keeper Jason Van Tatenhove (nella foto a destra il giuramento di rito), che ha dettagliato in una testimonianza al comitato i suoi timori di rivoluzione armata e crescente radicalizzazione all'interno del gruppo estremista.

Raskin ha chiesto a Van Tatenhove del punto di vista del leader di Oath Keepers Stewart Rhodes sulla prospettiva di Trump di invocare l'Insurrection Act, una legge del 1807 che dà al presidente l'autorità di chiamare le milizie a difendere gli Stati Uniti.

Van Tatenhove ha risposto: "Quello è stato un percorso per andare avanti con gli obiettivi e le agende [di Rhodes]. Penso che dobbiamo smettere di usare mezzi termini e dire solo di verità: quello che sarebbe stato sarebbe stata una rivoluzione armata". Van Tatenhove, che ha lavorato per gli Oath Keepers nel 2015 e nel 2016, ha richiamato l'attenzione sulle armi e gli esplosivi che il gruppo antigovernativo avrebbe portato in Virginia, vicino a Washington, DC, prima della rivolta del 6 gennaio.

Ha anche fatto riferimento alla forca costruita dai rivoltosi fuori dal Campidoglio degli Stati Uniti, che presumibilmente era destinata all'ex vicepresidente Mike Pence. Rhodes aveva a lungo desiderato prendere di mira i politici, ha sostenuto Van Tatenhove. L'ex portavoce ha detto che uno dei primi incarichi che Rhodes gli aveva dato come dipendente è stato quello di creare un mazzo di carte con un politico su ogni carta.

Il mazzo di carte avrebbe imitato un set simile che l'esercito americano aveva preparato su funzionari del governo iracheno all'inizio della guerra in Iraq nel 2003. L'obiettivo era quello di rendere familiari ai soldati obiettivi di alto livello.

Van Tatenhove ha detto che l'ex Segretario di Stato Hillary Clinton, un bersaglio di lunga data delle teorie cospirative di estrema destra, era destinata a essere la Regina di Cuori. Van Tatenhove ha detto che ha rifiutato di fare il set. Il presunto mazzo di carte è in linea con la tattica di Oath Keepers di fare appello agli ex membri militari. L'esercito stesso ha lottato per affrontare l'estremismo nei suoi ranghi negli ultimi anni.

Per l'ex portavoce Rhodes era sempre alla ricerca di legittimità cercando di affermare che il gruppo di miliziani era invece semplicemente un gruppo di supporto ai veterani. Van Tatenhove ha detto di aver lasciato il gruppo quando sono diventati così estremisti che i membri hanno discusso apertamente in un negozio di alimentari di negare l'Olocausto.

Raskin ha chiesto a Van Tatenhove delle sue preoccupazioni riguardo alla violenza futura da parte dei Custodi del Giuramento.

Data la vasta formazione e gli eventi degli Oath Keepers come l'assedio del Bundy Ranch del 2014, dove gli estremisti antigovernativi hanno affrontato le forze dell'ordine federali sulle tasse di pascolo dell'allevatore Cliven Bundy [e il portavoce della Militia fu ucciso a sangue freddo dai federali, ndb], Van Tatenhove ha detto che c'è il potenziale per una peggiore violenza politica nei prossimi anni.

"Temo per questo prossimo ciclo elettorale perché chissà cosa potrebbe portare se, se un presidente è disposto a provare a ... incoraggiare... una guerra civile tra i suoi seguaci".





