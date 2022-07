Attanasio, il candidato gomorroide, torna a casa: da europeista a Fratelli d'Italia

Ciro Attanasio, già consigliere comunale di Fratelli d'Italia, a Camposano, comune della città metropolitana di Napoli, è stato uno dei tanti candidati che dalle fila del centro destra è salito alle ultime elezioni regionali della Campania, sul carro del vincitore Vincenzo De Luca. Infatti è stato candidato nella lista Più Campania in Europa con De Luca Presidente, la lista civica di chiara ispirazione europeista che ha come leader Emma Bonino, storica esponente dei radicali. Un candidato folkloristico, per fortuna non eletto dai cittadini campani, autore di un video davvero trash nel quale afferma: " Je so' Ciro e mo ‘ c'hamma piglia' tutto chello che è ‘o nuosto…sanità, rifiuti, turismo, lavoro, ma soprattutto dignità e rispetto.

Nel video il candidato europeista, fan di De Luca ci mette di tutto e di più, tanto Don Pietro Savastano della serie tv Gomorra e forse anche un po' di Massimo Troisi. Un video diventato virale, molto cliccato sui principali social network che hanno dato parecchia notorietà all'autore ma che non è stato sufficiente a consentirgli l'elezione in consiglio regionale. Infatti Ciro Attanasio candidato nella lista Più Campania in Europa con De Luca presidente ha conquistato solo 869 voti di preferenze giungendo all'ottavo posto della lista.

Dopo il flop elettorale, Ciro Attanasio, è ritornato a destra ed è tra i distaccati in regione Campania presso il consigliere Carmela Rescigno. Chissà cosa pensano i massimi dirigenti del partito, Giorgia Meloni in primis, di questo nuovo acquisto?.