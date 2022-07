Pride a Verona, resistere per la famiglia, contro il globalismo e i suoi servi. Lo striscione di Forza Nuova

Resistere per la famiglia, contro il globalismo e i suoi servi. Questo è il testo di uno striscione affisso a Verona nella giornata in cui si è svolto il Pride, al quale hanno preso parte alcune migliaia di persone, sindaco Tommasi compreso, dai militanti del movimento politico guidato da Roberto Fiore. Il senso di questa iniziativa ci viene chiarito da una nota, diffusa alla stampa che riportiamo integralmente.

La battaglia di resistenza per la tutela della Famiglia Naturale rappresenta di fatto la primaria lotta di resistenza contro l’incedere del globalismo che, insieme all’imposizione della società multietnica, vuole cancellare la prima cellula naturale della società sostituendola con un singolo individuo, senza terra, senza sesso e senza identità, funzionale appunto a quel nuovo ordine, a quella “nuova normalità” che ci viene imposta giorno dopo giorno”.



“Il nostro messaggio di resistenza per la Famiglia – conclude Forza Nuova – si unisce quindi all’appello verso i pittoreschi sfilanti di oggi del Verona Pride, perché non si facciano maneggiare e manovrare da chi non è interessato alla tutela della loro “sacrosanta” libertà di amare chi vogliono ma che in realtà mira a distruggere quel legame sociale primordiale chiamato ‘Famiglia’ che rappresenta l’ultimo vero ostacolo alla vittoria del globalismo.