Indiana, giovane armato uccide il killer e ferma la strage

Un ragazzo di 22 anni, che girava armato di domenica in un centro commerciale, in qualsiasi posto sarebbe stato una presenza inquietante, ma non a Greenwood, Indiana. Da ieri è il 'Good Samaritan' d'America, il 'buon samaritano': è stato lui a uccidere il killer e a rendere meno grave il bilancio dell'ennesima strage americana, che conta quattro morti, compreso l'assassino, e due feriti.

È avvenuto nel sobborgo di Indianapolis, nello Stato dove dal primo luglio, in base alla nuova legge firmata dal governatore repubblicano, si può girare armati e senza bisogno di avere la licenza. L'approvazione del testo, simile a quello del Texas, era stato accompagnato da polemiche, ma l'intervento decisivo del 'Good Samaritan' finirà per rilanciare la campagna dei difensori delle armi in nome del Secondo Emendamento. Se la strage non ha avuto un bilancio più grave è grazie al ragazzo.

La ricostruzione dei fatti

Intorno alle 6 di pomeriggio una persona, di cui non sono stati indicati ancora nome e età, è entrata nel centro commerciale affollato di persone e si è diretta nella zona dei pub e ristoranti. Qui, armato di fucile d'assalto, e con caricatori con centinaia di colpi, il killer ha cominciato a sparare sulla folla, uccidendo tre persone e ferendone due. Una bambina è stata colpita alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita. Testimoni hanno parlato di decine di colpi sparati, mentre la gente fuggiva terrorizzata.

Scene ormai frequenti nei weekend americani ma con un epilogo diverso: il piano del killer è stato interrotto quasi subito, grazie a un giovane. Il ragazzo ha tirato fuori la pistola e sparato sull'assassino, uccidendolo. La polizia è arrivata quando ormai tutto era praticamente già concluso, anche se per alcune ore la zona è stata chiusa, perché c'era il sospetto che uno zaino lasciato poco distante potesse contenere esplosivo. L'allarme è rientrato, ma resta l'ennesima strage del 2022, la 347ª in appena 193 giorni.

Il "Buon Samaritano"

"Questa tragedia - ha commentato il sindaco di Greenwood, Mark Meyers - colpisce al cuore la nostra comunità. Ho fatto il poliziotto per gran parte della mia vita, ma non avevo mai visto una cosa del genere". Il sindaco ha ringraziato pubblicamente il 'Buon Samaritano': "Questa persona ha salvato vite. A nome della città gli sono grato per l'eroismo mostrato in questa situazione". "Il ragazzo - ha aggiunto il capo della polizia locale, Jim Ison - veniva da Bartholomew County, quaranta chilometri a sud dal centro commerciale, ed era armato, nel pieno rispetto della legge".

