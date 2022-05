Assalto alla Cgil: ai domiciliari Giuliano Castellino e Luigi Aronica

Scarcerati per attenuate esigenze cautelari. E così nella serata di mercoledì Giuliano Castellino, vice segretario nazionale di Forza Nuova, e Luigi Aronica, ex Nuclei armati rivoluzionari, sono usciti dal carcere di Rebibbia per essere trasferiti agli arresti domiciliari. Scarcerati per attenuate esigenze cautelari. E così nella serata di mercoledì Giuliano Castellino, vice segretario nazionale di Forza Nuova, e Luigi Aronica, ex Nuclei armati rivoluzionari, sono usciti dal carcere di Rebibbia per essere trasferiti agli arresti domiciliari.

Erano stati arrestati il 10 ottobre dello scorso anno insieme con altre dieci persone, fra cui Roberto Fiore, fondatore e presidente di Forza Nuova, perché considerati gli organizzatori dell’assalto alla sede della Cgil del giorno precedente a corso d’Italia a margine dell’ennesima manifestazione contro il green pass nel centro di Roma, con un’appendice di scontri anche attorno a Palazzo Chigi.

Altre cinque persone sono state raggiunte da misure cautelari anche a fine aprire. In particolare è stato arrestato Nicola Franzoni, imprenditore ligure e uno dei leader delle proteste no vax e no green pass. Obbligo di dimora invece per altri quattro personaggi vicini a Forza Nuova. Un mese prima circa, il pm Gianfederica Dito ha chiesto quattro condanne a otto anni e due a sei anni e mezzo per l’assalto alla Cgil per devastazione e resistenza a pubblico ufficiale.