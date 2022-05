Napoli ricorda Almirante con un manifesto e un convegno nel trentaquattresimo anniversario della morte

Il 22 maggio del 1988 trentaquattresiko andava oltre Giorgio Almirante, fondatore e storico segretario del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, il principale partito di destra presente nel panorama politico italiano. Giorgio Almirante era particolarmente legato a Napoli tanto è vero che più volte fu eletto deputato nel collegio elettorale di Napoli e provincia e nel 1980, in occasione della comunali, fu indacato come sindaco di Napoli, dal Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, anticipando di 20 l'elezione diretta dei primi cittadinii. Il Movimento Sociale in quella tornata elettorale conquistò 157167 voti pari al 22,28% finendo al terzo posto dietro Dc e Pci.

Con Almirante sindaco il Msi divenne il primo partito politico in tanti quartieri popolari come Mercato Pendino, Vicaria, Forcella, Santa Lucia ma anche al Vomero.

In occasione del trentaquattresimo anniversario della morte, in diverse zone della città sono comparsi manifesti che commemorano la ricorrenza e che pubblicizzano un convegno promosso dalla fondazione Giorgio Almirante dal titolo Almirante e/e' il futuro previsto per il giorno 24 maggio presso