Insulti al vice questore condannato a 4 mesi di reclusione Alessandro Limido leader di Do.Ra

Quattro mesi di carcere più il pagamento delle spese processuali, con pena sospesa: il giudice monocratico di Varese Andrea Crema ha condannato Alessandro Limido, capo di Do.Ra. (comunità militante dei 12 raggi) per le offese pronunciate alla polizia e al vice questore di Varese Leopoldo Testa.

I fatti si riferiscono alla seduta consiliare del 4 novembre 2019 quando Varese deliberò per concedere la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre: la polizia propose ai Do.Ra di far entrare una rappresentanza di due persone nella sala già gremita di pubblico, decisione che irritò il capo dei neonazisti varesini che ebbe un alterco col dirigente superiore di polizia e pronunciò ad alta voce la frase "Siete tutti dei pezzi di m…., a partire dal vice questore".

La denuncia partì d'ufficio. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna di 6 mesi mentre gli avvocatori difensori hanno chiesto l'assoluzione a fronte di una scriminante invocata, la mancanza di motivazioni da parte dell'autorità di pubblica sicurezza per impedire l'accesso nell'aula.