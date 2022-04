Napoli, le immagini di Mussolini negli uffici del comune. Longobardi (Fdi): provvederò a togliere i calendari dalla stanza

Quattro calendari storici che si vendono anche nelle edicole, con le foto di Mussolini affissi al muro in un pubblico ufficio. Accade a Napoli in via Verdi, nella sede del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. La foto che ha avuto un discreto successo sui principali social network non poteva non suscitare indignazione, specie alla vigilia del 25 aprile. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Manfredi che ha dichiarato: la rimozione di queste immagini inneggianti al fascismo costituisce un atto dovuto da parte del comune e di un'intera città che ha lottato strenuamente contro il fascismo durante la resistenza.

Il consigliere Longobardi, chiamato dal presidente del consiglio comunale Enza Amato nella serata di ieri si precipita in via Verdi per togliere i calendari e prova a giustificarsi: «per prima cosa voglio chiarire che quella non è la mia stanza. E' un locale assegnato al gruppo di Fratelli d'Italia destinato al personale di segreteria. I calendari sono reliquie della passata consiliatura che per mia leggerezza non sono state tolte, ma io non sono mai entrato in quella stanza, dalla foto si evince che è vuota. Comunque provvederò personalmente a toglierli».

Sulla questione calendari del Duce è intervenuto anche l'avvocato Sergio Rastrelli, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia che ha dichiarato: «è del tutto inopportuno che in una sede istituzionale ci siano dinamiche cosi di parte. Mi hanno spiegato che non è l'ufficio di Longobardi ma un locale assegnato al gruppo, in uso a un dipendente della precedente consiliatura, andato in pensione. Questo mi rassarena».