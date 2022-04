25 aprile, Trieste ricorda i caduti della Repubblica Sociale ed i martiri delle foibe. L'iniziativa di Avanguardia, Gud e Vfs

Come tradizione consolidata nel tempo, in occasione del 25 aprile, i militanti triestini di Avanguardia Nazionale, il Gruppo Unione Difesa, il Veneto Fronte Skinhead hanno organizzato una manifestazione con inizio alle ore 11,30 presso la foiba di Basovizza, per onorare le vittime civile dei liberatori, i caduti della Repubblica Sociale Italiana e le vittime delle foibe.

D'altronde Trieste non scorda e ricorda sempre, con dovuto rispetto, chi ha combattuto per la sua Terra. Trieste non dimentica i crimini dei "liberatori" comunisti e degli anglo americani. In questa occasione verrà deposta una corona di fiori e verrà chiamato il minuto di silenzio in ricordo dei caduti della Rsi ed i martiri delle foibe.