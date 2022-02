Giornata del ricordo, Fiano (Pd): il Veneto Fronte Skinhead non sia in piazza

Veneto Fronte Skinheads sia data la possibilità di scendere in piazza a Verona alla pari di forze democratiche. Fra l'altro a pochi giorni dalla condanna di esponenti di questa organizzazione per l'assalto all'associazione «Non è consentito che una formazione comesia data la possibilità di scendere in piazza a Verona alla pari di forze democratiche. Fra l'altro a pochi giorni dalla condanna di esponenti di questa organizzazione per l'assalto all'associazione Como senza Frontiere del 2017.





Lo dichiara Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico che precisa: «sconcerta il fatto che questo avvenga, se la notizia non sarà smentita, insieme a una forza politica presente in parlamento come Fratelli d'Italia.





Non è in discussione certo - precisa Fiano - celebrare, come è giusto fare, il ricordo della tragica storia delle Foibe. Ma non può essere consentito che questo avvenga da chi inneggia ancora al fascismo e al nazismo».