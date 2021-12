Napoli ricorda con uno striscione Tonino Torre nel nono anniversario della scomparsa

"Dai tuoi camerati non sarai mai dimenticato, Tonino Torre vive". Questo è il testo di uno striscione affisso nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 a Napoli, zona via Marina firmato il tuo Cuib.

Uno striscione in ricordo ed in memoria di Antonio Torre, ultimo leader della destra campana, fondatore di Forza Nuova nel settembre del 1997, movimento politico per il quale è stato anche vice segretario nazionale, andato oltre il 16 dicembre di nove anni. Una morte tragica, avvenuta nel luogo di lavoro. Una morte mai dimenticata dai tanti giovani "iniziati" all'impegno politico. D'altronde il "comandante", cosi ci piaceva chiamarlo, era fatto cosi. Un uomo che sapeva consigliarti sempre per il meglio, che mi ha lasciato in eredità il suo ricordo ed un bagaglio d'esperienza, un dono prezioso per chi, come noi ha avuto l'onore di conoscerlo. Un valore, un legame fraterno che va oltre la vita terrena. Tonino incarnava, nel miglior modo possibile, la figura dell'Uomo Nuovo, un modello da seguire per edificare il domani. Un leader presente che ti faceva sentire sicuro, sempre pronto a difendere i suoi ragazzi, i suoi giovani militanti.