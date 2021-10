28 ottobre, al Verano la comunità di Avanguardia ricorda i martiri della rivoluzione fascista

Come tradizione consolidata nel tempo, la comunità di Avanguardia, guidata da Vincenzo Nardulli, si ritroverà giovedì 28 ottobre alle ore 15,00 al cimitero monumentale del Verano, a Roma, per commemorare i martiri della rivoluzione fascista del 1922 alla Cappella a loro dedicata. Verrà deposto una corona di fiori in onore del martiri della rivoluzione e verrà effettuato il rito del presente

Abbiamo scelto, precisa Nardulli, che abbiamo ascoltato telefonicamente, di onorare i nostri morti alla Cappella dei martiri della rivoluzione fascista perché riteniamo, a giusta ragione, che il monumento del Verano rappresenta ed è il simbolo di tutti i camerati italiani.