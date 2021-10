Jean Marie Le Pen assolto in un processo per istigazione all'odio

Jean-Marie Le Pen, storico fondatore del Front Nazional è stato assolto nell'ambito dell'inchiesta per "istigazione all'odio razziale", dopo le affermazioni da lui pronunciate nel 2014 contro Patrick Bruel, cantante e attore francese di origine ebraica.

Sette anni fa, attaccando degli artisti impegnati contro l'estrema destra, tra cui Bruel, Le Pen dichiarò in un video: "Sentite, la prossima volta faremo un'infornata...". Parole che suscitarono sconcerto e indignazione, in quello che venne da molti interpretato come un chiaro riferimento ai forni crematori dei lager nazisti.