La vedova Delle Chiaie contro l'iniziativa no vax in ricordo di Stefano

Qualora fosse vera la notizia che oggi militanti di Forza Nuova ed altri avrebbero organizzato un corteo/manifestazione no-vax in cui intendo no coinvolgere il nome di Stefano Delle Chiaie a sostegno delle loro tesi, sappiano che non ne hanno il diritto. NESSUN DIRITTO

Sappiano inoltre che, in qualità di moglie di Stefano Delle Chiaie e militante di Avanguardia Nazionale il diffido dall'utilizzo del nome di Stefano per i loro intenti che mai avrebbero coinciso con il pensiero e il sentire di Stefano.

La memoria di Stefano è sacra e non consentiro' a nessuno di volerla e tradirla

Maria Carola Casale Delle Chiaie