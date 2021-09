Blitz contro i guerrieri no vax

Dalle prime ore di oggi la Polizia di Stato

su disposizione della procura di Milano sta eseguendo perquisizioni domiciliari e informatiche a carico di appartenenti al mondo 'No Vax' che tramite un gruppo Telegram hanno manifestato intenti violenti da porre in essere in occasione di pubbliche manifestazioni.

Le perquisizioni sono 8 a Milano, e diverse altre tra Bergamo, Roma, Venezia, Padova e Reggio Emilia. Al momento sono otto le persone indagate per istigazione a delinquere aggravata oggetto delle perquisizioni della Polizia di stato: in particolare minacciavano azioni violente a Roma nella manifestazione 'no green pass' prevista per l'11 e 12 dicembre.

"Gli indagati - si legge in una nota della Polizia - figurano membri attivi di un gruppo Telegram chiamato 'I guerrieri'", "nel quale vengono progettate azioni violente da realizzare - anche con l'uso di armi ed esplosivi fai da te - in occasione delle manifestazioni 'no green pass' organizzate su tutto il territorio nazionale". Questo "in particolare quella in programma nella Capitale per le giornate dell'11 e 12 settembre prossimi".