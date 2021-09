Germania, sventato complotto islamista per un attacco alla sinagoga per il Kippur

Sono un 16enne siriano, suo padre e due suoi fratelli i quattro fermati in relazione al piano di "matrice islamista" che sarebbe stato sventato di attaccare la sinagoga di Hagen, nel Nord Reno Westfalia, in coincidenza con la festività ebraica di Yom Kippur che cade oggi. Lo hanno riferito gli investigatori, precisando di non aver rinvenuto alcun componente per la fabbricazione di ordigni nelle perquisizioni condotte. Un portavoce dell’ufficio del procuratore di Dusseldorf ha fatto sapere che sono stati invece sequestrati congegni elettronici e smartphone, che saranno ora analizzati. Intanto non è ancora chiaro se il 16enne sarà formalmente arrestato, mentre viene interrogato dagli investigatori, insieme al padre ed ai suoi fratelli. Sono un 16enne siriano, suo padre e due suoi fratelli i quattro fermati in relazione al piano di "matrice islamista" che sarebbe stato sventato di attaccare la sinagoga di Hagen, nel Nord Reno Westfalia, in coincidenza con la festività ebraica di Yom Kippur che cade oggi. Lo hanno riferito gli investigatori, precisando di non aver rinvenuto alcun componente per la fabbricazione di ordigni nelle perquisizioni condotte. Un portavoce dell’ufficio del procuratore di Dusseldorf ha fatto sapere che sono stati invece sequestrati congegni elettronici e smartphone, che saranno ora analizzati. Intanto non è ancora chiaro se il 16enne sarà formalmente arrestato, mentre viene interrogato dagli investigatori, insieme al padre ed ai suoi fratelli.

L’operazione di polizia che ha portato al fermo dei quattro è avvenuta ieri sera in seguito ad una soffiata di un’agenzia di intelligence straniera, hanno rivelato fonti della sicurezza alla Dpa. La sinagoga è stata circondata e sono state sospese le celebrazioni che erano previste. "Sembra che sia stato sventato un attacco di matrice islamista - ha commentato Armin Laschet, premier del land del Nord Reno Westfalia, dove si trova Hagen, e candidato alla cancelleria per la Cdu-Csu - Faremo tutto quello che possiamo per capire quali siano le reti dietro" questo piano.