10 settembre 2019-2021: il presente a Delle Chiaie

Ma quale no vax abbiamo solo ricordato e chiamato il presente a Stefano sotto la sede storica di via Arco della ciambella: è ora di smetterla di attaccarci solo perché stiamo continuando il pensiero di Stefano e alla vedova non le sta bene. Ricordate il testamento di Stefano. Noi lo portiamo dentro di noi e non per fare libri e lucrare ma per combattere fino alla fine. Chi sta in finestra si faccia almeno da parte.