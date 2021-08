No pass. Anpi: daspo per fascisti e pregiudicati. Castellino: con le piazze la sinistra èperde anche la testa

"Dopo l’aggressione alla giornalista di Rainews 24 Antonella Alba, quella a Francesco Giovannetti de la Repubblica da parte di alcuni no-green pass. La democrazia è difesa delle minoranze e tutela delle libertà, ma è anche rigorosa intransigenza contro chiunque utilizza la violenza e in particolare contro chi impedisce agli operatori dell’informazione di fare liberamente il proprio lavoro. Sono state sottovalutate le sguaiate e fitte infiltrazioni di elementi fascisti e ultras di varia natura nei cortei no-vax e no-green pass, e la loro connaturata attitudine alla violenza". Così in una nota la segreteria nazionale dell’Anpi.

"Bene hanno fatto i promotori della manifestazione di oggi a Roma a condannare l’aggressione, ma si sappia che l’odio sociale che essi stessi paventano, attribuendone la responsabilità al Governo, viene fomentato sia dai neofascisti che da improbabili guru laureati su Facebook. Va fermata questa pericolosa deriva con provvedimenti urgenti - sottolinea l’Associazione nazionale partigiani d’Italia - come un apposito Daspo o altra analoga misura, che impediscano a neofascisti e a pregiudicati (si tratta spesso delle stesse persone) di partecipare alle manifestazioni no-green pass o no-vax. Ai giornalisti aggrediti va la piena solidarietà dell’Anpi".

CASTELLINO





Il leader di Forza nuova (pregiudicato e neofascista: uno di quelli per cui l'Anpi invoca il pugno di ferro) replica immediatamente.



Già era successo con i quartieri e con la lotta per la casa, oggi stesso schema per la lotta di liberazione dalla tirannia del Green Pass.

Quando il popolo innalza il tricolore o quando la bandiera italiana sostituisce quella rossa nelle mobilitazioni parte la macchina del fango da parte dei neo-partigiani.

I comunisti esclusi dalle lotte popolari, dopo aver fallito con l'anti questo e l'anti quello, ecco che schierano toghe, pennivendoli e Anpi.

Così come da "ribelli e rivoluzionari" diventano a favore della polizia, della repressione e delle leggi speciali.

Ora i partigiani chiedono Daspo e azioni liberticida contro chi manifesta e anima le piazze contro la tirannia sanitaria.

Tutte le maschere stanno cadendo.

Come sempre la lotta seleziona anche il popolo: da una parte oppressori e servi, dall'altra oppressi e combattenti per la libertà!